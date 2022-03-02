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الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" وتدمير مراكز إمداد
الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" وتدمير مراكز إمداد
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" إثر غارات جوية للتحالف العربي بقيادة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:59+0000
2022-03-02T11:59+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة– سبوتنيك. وأفادت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر صفحة مركزها الإعلامي على فيسبوك، بأن "مقاتلات التحالف شنت 5 غارات جوية صباح اليوم استهدفت مراكز إمداد للحوثيين وعربة تحمل ذخائر وتجمعات لهم شرق مديرية حيران شمال حجة".بالمقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي) شن 29 غارة على محافظة حجة، 22 غارة منها على مديرية حًرًض، و7 غارات على مديرية عَبْس (شمال غربي حجة)".يذكر أن السعودية تقود، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.ومن جهتها، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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العالم العربي, الحرب على اليمن

الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" وتدمير مراكز إمداد

11:59 GMT 02.03.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" إثر غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، الحدودية مع السعودية.
القاهرة– سبوتنيك. وأفادت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر صفحة مركزها الإعلامي على فيسبوك، بأن "مقاتلات التحالف شنت 5 غارات جوية صباح اليوم استهدفت مراكز إمداد للحوثيين وعربة تحمل ذخائر وتجمعات لهم شرق مديرية حيران شمال حجة".
وأضاف بيان المنطقة العسكرية أن "غارات مقاتلات التحالف بلغت منذ ليلة الأمس 17 غارة جوية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات عناصر الحوثيين وتدمير مراكز إمداد ودوريات عسكرية وعربة تحمل ذخائر شرق حَيران وحَرَض [شمال غربي حجة]".
بالمقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي) شن 29 غارة على محافظة حجة، 22 غارة منها على مديرية حًرًض، و7 غارات على مديرية عَبْس (شمال غربي حجة)".
يذكر أن السعودية تقود، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
ومن جهتها، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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