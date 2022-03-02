https://arabic.sputniknews.com/20220302/المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-تبقى-مكانها-ولكن-لم-يتم-تحديد-وقتها-حتى-الآن-1059352682.html
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تبقى مكانها ولكن لم يتم تحديد وقت الجولة المقبلة حتى الآن
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تبقى مكانها ولكن لم يتم تحديد وقت الجولة المقبلة حتى الآن
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تبقى مكانها ولكن لم يتم تحديد وقتها حتى الآن، ولكن محتمل اليوم مساءً. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T08:30+0000
2022-03-02T08:30+0000
2022-03-02T08:55+0000
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وبحسب مصدر في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك"، إن الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم يتم إلغاؤها فقد تعقد مساء الثاني من مارس/آذار.وقال المصدر: "المفاوضات لم تلغ ولكن تم تأجيل موعدها. يمكن أن تتم مساء 2 مارس أو بعد ذلك".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مينسك أكملت استعداداتها لاجتماع ممثلي روسيا وأوكرانيا فيها، وعلى استعداد لأي تطور للأحداثبالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية لبيلاروسيا لوكالة "سبوتنيك"، أن مينسك على استعداد لتنظيم اجتماع الوفدين في أي لحظة، مشيرة إلى أن "الشيء الرئيسي هو موافقة الوفود".وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأمس، إنه "مستعد لعقد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط الماضي، في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال، في وقت سابق،لم تحقق الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا نتائج تريدها أوكرانيا، حسب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تبقى مكانها ولكن لم يتم تحديد وقت الجولة المقبلة حتى الآن
08:30 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 08:55 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تبقى مكانها ولكن لم يتم تحديد وقتها حتى الآن، ولكن محتمل اليوم مساءً.
وبحسب مصدر في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك"، إن الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم يتم إلغاؤها فقد تعقد مساء الثاني من مارس/آذار.
وقال المصدر: "المفاوضات لم تلغ ولكن تم تأجيل موعدها. يمكن أن تتم مساء 2 مارس أو بعد ذلك".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مينسك أكملت استعداداتها لاجتماع ممثلي روسيا وأوكرانيا فيها، وعلى استعداد لأي تطور للأحداث
بالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية لبيلاروسيا لوكالة "سبوتنيك"، أن مينسك على استعداد لتنظيم اجتماع الوفدين في أي لحظة، مشيرة إلى أن "الشيء الرئيسي هو موافقة الوفود".
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأمس، إنه "مستعد لعقد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وجرت المفاوضات
بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط الماضي، في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال، في وقت سابق،
لم تحقق الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا نتائج تريدها أوكرانيا، حسب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.