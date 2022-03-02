https://arabic.sputniknews.com/20220302/المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-تبقى-مكانها-ولكن-لم-يتم-تحديد-وقتها-حتى-الآن-1059352682.html

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تبقى مكانها ولكن لم يتم تحديد وقت الجولة المقبلة حتى الآن

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تبقى مكانها ولكن لم يتم تحديد وقت الجولة المقبلة حتى الآن

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تبقى مكانها ولكن لم يتم تحديد وقتها حتى الآن، ولكن محتمل اليوم مساءً. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T08:30+0000

2022-03-02T08:30+0000

2022-03-02T08:55+0000

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وبحسب مصدر في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك"، إن الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم يتم إلغاؤها فقد تعقد مساء الثاني من مارس/آذار.وقال المصدر: "المفاوضات لم تلغ ولكن تم تأجيل موعدها. يمكن أن تتم مساء 2 مارس أو بعد ذلك".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن مينسك أكملت استعداداتها لاجتماع ممثلي روسيا وأوكرانيا فيها، وعلى استعداد لأي تطور للأحداثبالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية لبيلاروسيا لوكالة "سبوتنيك"، أن مينسك على استعداد لتنظيم اجتماع الوفدين في أي لحظة، مشيرة إلى أن "الشيء الرئيسي هو موافقة الوفود".وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأمس، إنه "مستعد لعقد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط الماضي، في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال، في وقت سابق،لم تحقق الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا نتائج تريدها أوكرانيا، حسب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

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