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https://arabic.sputniknews.com/20220302/بايدن-يخلط-بين-الأوكرانيين-والإيرانيين-1059345917.html
بايدن يخلط بين الأوكرانيين والإيرانيين
بايدن يخلط بين الأوكرانيين والإيرانيين
أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكلام أثناء خطابه أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي بالخطاب السنوي عن "حالة البلاد" ودعا سكان أوكرانيا... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T04:35+0000
2022-03-02T04:36+0000
العالم
جو بايدن
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وقال الرئيس الأمريكي: "ربما يحاصر بوتين كييف بالدبابات، لكنه لن يربح قلوب وأرواح الإيرانيين".خلال خطابه، قال بايدن أيضًا إن الولايات المتحدة تقدم أكثر من مليار دولار من المساعدات المباشرة لأوكرانيا وتعتزم مواصلة ذلك.في منتصف فبراير/شباط، أخطأ رئيس الولايات المتحدة، خلال مقابلة مع تلفزيون إن بي سي، وخلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق.في أبريل/نيسان من العام الماضي، أخطأ في كتابة اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما كاد يخطأ خلال الخطاب بين كلمتي "تصعيد" و "تطعيم".
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العالم, جو بايدن

بايدن يخلط بين الأوكرانيين والإيرانيين

04:35 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 04:36 GMT 02.03.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكلام أثناء خطابه أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي بالخطاب السنوي عن "حالة البلاد" ودعا سكان أوكرانيا بالإيرانيين.
وقال الرئيس الأمريكي: "ربما يحاصر بوتين كييف بالدبابات، لكنه لن يربح قلوب وأرواح الإيرانيين".
خلال خطابه، قال بايدن أيضًا إن الولايات المتحدة تقدم أكثر من مليار دولار من المساعدات المباشرة لأوكرانيا وتعتزم مواصلة ذلك.
في منتصف فبراير/شباط، أخطأ رئيس الولايات المتحدة، خلال مقابلة مع تلفزيون إن بي سي، وخلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق.
في أبريل/نيسان من العام الماضي، أخطأ في كتابة اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما كاد يخطأ خلال الخطاب بين كلمتي "تصعيد" و "تطعيم".
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