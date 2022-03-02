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https://arabic.sputniknews.com/20220302/بولندا-تنتظر-إذنا-من-المفوضية-الأوروبية-لفرض-حظر-على-الفحم-الروسي-1059354848.html
بولندا تنتظر إذنا من المفوضية الأوروبية لفرض حظر على الفحم الروسي
بولندا تنتظر إذنا من المفوضية الأوروبية لفرض حظر على الفحم الروسي
أعلن رئيس وزراء بولندا ماتسز مورافيتسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس أوروبا تشارلز ميشيل أن بولندا جاهزة في أي وقت للتخلي عن الفحم من روسيا، ولكن يجب أن... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:21+0000
2022-03-02T09:21+0000
فحم
بولندا
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دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، إلى فرض حظر على استيراد الفحم الروسي، ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن بولندا تجري مفاوضات مع أستراليا بشأن إمدادات الفحم للتخلي عن استيراده من روسيا.وقال مورافيتسكي، عقب لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "بولندا تؤيد فرض أشد العقوبات الممكنة ضد روسيا وجزء من حزمة العقوبات يجب أن يكون حصارًا لأنواع مختلفة من الهيدروكربونات من روسيا، بما في ذلك النفط والغاز والفحم".وأضاف رئيس الوزراء البولندي: "نناشد مرة أخرى المفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار بشأن حظر الفحم الروسي".وتابع: "تحدثت اليوم مع رئيس وزراء أستراليا [سكوت موريسون] لاستيراد الفحم من هناك إلى بولندا"، منوها: "بعد ذلك، ستتوقف بولندا على الفور عن استيراد الفحم الروسي".
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فحم, بولندا

بولندا تنتظر إذنا من المفوضية الأوروبية لفرض حظر على الفحم الروسي

09:21 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Denis Petrov / الذهاب إلى بنك الصورتوريدات الفحم في ميناء أوديسا
توريدات الفحم في ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Denis Petrov
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أعلن رئيس وزراء بولندا ماتسز مورافيتسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس أوروبا تشارلز ميشيل أن بولندا جاهزة في أي وقت للتخلي عن الفحم من روسيا، ولكن يجب أن تقبل المفوضية الأوروبية هذا.
دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، إلى فرض حظر على استيراد الفحم الروسي، ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن بولندا تجري مفاوضات مع أستراليا بشأن إمدادات الفحم للتخلي عن استيراده من روسيا.

وقال مورافيتسكي، عقب لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "بولندا تؤيد فرض أشد العقوبات الممكنة ضد روسيا وجزء من حزمة العقوبات يجب أن يكون حصارًا لأنواع مختلفة من الهيدروكربونات من روسيا، بما في ذلك النفط والغاز والفحم".

وأضاف رئيس الوزراء البولندي: "نناشد مرة أخرى المفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار بشأن حظر الفحم الروسي".

وتابع: "تحدثت اليوم مع رئيس وزراء أستراليا [سكوت موريسون] لاستيراد الفحم من هناك إلى بولندا"، منوها: "بعد ذلك، ستتوقف بولندا على الفور عن استيراد الفحم الروسي".
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