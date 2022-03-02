https://arabic.sputniknews.com/20220302/بوينغ-تعلق-الخدمة-والدعم-الفني-لشركات-الطيران-الروسية-1059346588.html
بوينغ تعلق الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية
بوينغ تعلق الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية
أعلنت الخدمة الصحفية للشركة إن شركة بوينغ علقت الدعم الفني لشركات الطيران الروسية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T05:35+0000
2022-03-02T05:35+0000
2022-03-02T05:35+0000
شركة بوينج
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال البيان: "لقد علقنا توفير قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية".وأشارت الشركة إلى أنه تم تعليق العمليات الرئيسية في موسكو.ويضاف أيضًا أن المكتب في كييف مغلق مؤقتًا.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة بوينج, أخبار أوكرانيا, العالم
بوينغ تعلق الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية
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أعلنت الخدمة الصحفية للشركة إن شركة بوينغ علقت الدعم الفني لشركات الطيران الروسية.
وقال البيان: "لقد علقنا توفير قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية".
وأشارت الشركة إلى أنه تم تعليق العمليات الرئيسية في موسكو.
ويضاف أيضًا أن المكتب في كييف مغلق مؤقتًا.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية
تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.