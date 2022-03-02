https://arabic.sputniknews.com/20220302/تحرير-40-منطقة-سكنية-في-لوغانسك-من-القوات-الأوكرانية-وقصف-يستهدف-جمهورية-دونيتسك-1059347359.html
تحرير 40 منطقة سكنية في لوغانسك من القوات الأوكرانية وقصف يستهدف جمهورية دونيتسك
تحرير 40 منطقة سكنية في لوغانسك من القوات الأوكرانية وقصف يستهدف جمهورية دونيتسك
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 30 آخرين نتيجة قصف نفذته القوات الأوكرانية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T06:25+0000
2022-03-02T06:25+0000
2022-03-02T06:25+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب بيان أصدرته الجمهورية، فقد أطلقت القوات الأوكرانية النار 41 مرة على أراض، مستخدمة 434 قطعة ذخيرة. وتعرضت أراضي جمهورية لوغانسك لقصف من قبل القوات الأوكرانية لـ 9 مرات، حيث تم استهداف 7 مناطق سكنية.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
تحرير 40 منطقة سكنية في لوغانسك من القوات الأوكرانية وقصف يستهدف جمهورية دونيتسك
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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 30 آخرين نتيجة قصف نفذته القوات الأوكرانية.
وبحسب بيان أصدرته الجمهورية، فقد أطلقت القوات الأوكرانية النار 41 مرة على أراض، مستخدمة 434 قطعة ذخيرة.
وتعرضت أراضي جمهورية لوغانسك لقصف من قبل القوات الأوكرانية لـ 9 مرات، حيث تم استهداف 7 مناطق سكنية.
وأفادت قوات جمهورية لوغانسك أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، ألقى 34 عسكريا أوكرانيا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب قوات الجمهورية، وتم تحرير 40 منطقة سكنية من القوات الأوكرانية.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية
تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.