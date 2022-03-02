https://arabic.sputniknews.com/20220302/تستمر-لمدة-25-يوما-مقاتلات-سعودية-تصل-إلى-قاعدة-نلس-الأمريكية-1059366157.html
تستمر لمدة 25 يوما... مقاتلات سعودية تصل إلى قاعدة نلس الأمريكية
تستمر لمدة 25 يوما... مقاتلات سعودية تصل إلى قاعدة نلس الأمريكية
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وصول 6 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي إلى قاعدة "نلس" الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في تمرين... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T12:43+0000
2022-03-02T12:43+0000
2022-03-02T12:43+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال قائد المجموعة المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبد العزيز بن بندر آل سعود إن جميع "المشاركين من الأطقُم الجوية والفَنية والمُسانِدة للمشاركة في التمرين، وعدد 6 طائرات من طراز F-15SA متعددة المهام والتي تعد الأحدث بين مثيلاتها، وصلت إلى مكان التمرين"، بحسب ما وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضح آل سعود أن "هذه المشاركة هي الثامنة للقوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين والذي يتميز بالدقة في إعداد السيناريوهات التي تحاكي واقع القتال في بيئة حرب إلكترونية متقدمة".ولفت إلى أن "التهديدات التشبيهية في التمرين هي الأكثر تعقيداً وتمكن من اختبار القدرات القتالية وتحقيق الفائدة القصوى منها في المعارك الحقيقية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
تستمر لمدة 25 يوما... مقاتلات سعودية تصل إلى قاعدة نلس الأمريكية
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وصول 6 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي إلى قاعدة "نلس" الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر– 2022"، الذي يستمر لمدة 25 يوما.
وقال قائد المجموعة المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبد العزيز بن بندر آل سعود إن جميع "المشاركين من الأطقُم الجوية والفَنية والمُسانِدة للمشاركة في التمرين، وعدد 6 طائرات من طراز F-15SA متعددة المهام والتي تعد الأحدث بين مثيلاتها، وصلت إلى مكان التمرين"، بحسب ما وكالة الأنباء السعودية "واس"
.
وأوضح آل سعود أن "هذه المشاركة هي الثامنة للقوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين والذي يتميز بالدقة في إعداد السيناريوهات التي تحاكي واقع القتال في بيئة حرب إلكترونية متقدمة".
وتابع أن التمرين يتضمن "التصدي لأي قوة جوية وأرضية مضادة، ودراسة تكتيكات العدو الحديثة وطرق مواجهتها".
ولفت إلى أن "التهديدات التشبيهية في التمرين هي الأكثر تعقيداً وتمكن من اختبار القدرات القتالية وتحقيق الفائدة القصوى منها في المعارك الحقيقية".