https://arabic.sputniknews.com/20220302/حقيقة-تصدم-الجميع-مراسلة-حربية-فرنسية-تقول-إن-الجيش-الأوكراني-ارتكب-جرائم-حرب-في-دونباس-1059350083.html

حقيقة تصدم الجميع... مراسلة حربية فرنسية تقول إن الجيش الأوكراني ارتكب جرائم حرب في دونباس

حقيقة تصدم الجميع... مراسلة حربية فرنسية تقول إن الجيش الأوكراني ارتكب جرائم حرب في دونباس

كشفت المراسلة الحربية الفرنسية آن لور بوني عن جرائم يرتكبها الجيش الأوكراني بقصفه إقليم دونباس بشكل عنيف، مشيرة إلى أن هناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب في... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T07:27+0000

2022-03-02T07:27+0000

2022-03-02T07:27+0000

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وأجرت المراسلة الحربية في فضائية "سي نيوز" الفرنسية، مداخلة عن طريق الفيديو، قالت فيها إن الجيش الأوكراني يقصف المدنيين في إقليم دونباس، وهو ما صدم المذيع والضيوف في الأستديو، فطلب منها المذيع التأكد ما إن كان القصف من الجانب الروسي أم الأوكراني، فأكدت المراسلة أنه من جانب الجيش الأوكراني.وتابعت: "في الجهة التي أنا موجودة فيها القصف تشنه الجهة الأوكرانية، الروس موجودون وسط البلاد في ناحيتي الشرقية وفي المكان الذي أنا موجودة به في دونباس".وأضافت: سأتوجه إلى دونيتسك والقصف هناك ينفذ من قبل السلطات الأوكرانية.. أنا آسفة أن أصدم المتابعين والجميع لكنها الحقيقة، أنا لست طرفا ولا أدافع عن بوتين لكنها الحقيقة، أنا قريبة من المدنيين، أنا لا أتخذ موقفا، ببساطة ما أقوله هو الحقيقة والواقع أن الجيش الأوكراني يقصف شعبه والأطفال من أشهر ويعيشون في الملاجئ تحت الأرض".وأخرجت آن هاتفها على الهواء وعرضت مجموعة من الصور التي تظهر مأساة سكان دونباس، وأثر القصف الذي يتعرضون له.وتابعت: "كنت أول أمس في مدرسة حيث قسم جسد معلمتين إلى نصفين جراء قصف أوكراني والمدنيين يصابون هنا... ما أؤكده لكم من هنا هو أن سكان دونباس يُقصفون وحتى اليوم القصف متواصل.. يوم أمس دونيتسك تعرضت للقصف".فعاد المذيع وسأل المراسلة مرة أخرى: "بحسبك السلطات المركزية الأوكرانية هي من تقصف المنطقة؟"، فرد المراسلة بحسم: "نعم".وبعد إنهاء المداخلة كتبت المراسلة الحربية آن عبر حسابها على "تويتر" أن الجيش الأوكراني يقصف المدنيين في إقليم دونباس من سنة 2014، مشددة على أن الجيش الأوكراني ارتكب جرائم حرب بقصفه للمدارس والمستشفيات وأن عدد حالات الوفاة خلال السنوات وصل إلى 13000 حالة.وبعد دقائق من نشر التغريدة، أغلق "تويتر" حساب المراسلة الحربية، وترك رسالة مفادها أن "الحساب معلق لأنه انتهك قوانين تويتر".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

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