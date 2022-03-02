عربي
الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/زيلينسكي-يوجه-رسالة-بالعبرية-ليهود-العالم-وصحفي-إسرائيلي-يفضح-أكاذيبه-1059373849.html
زيلينسكي يوجه رسالة بالعبرية ليهود العالم وصحفي إسرائيلي يفضح أكاذيبه
زيلينسكي يوجه رسالة بالعبرية ليهود العالم وصحفي إسرائيلي يفضح أكاذيبه
وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، رسالة بالعبرية لليهود حول العالم، انطوت على أكاذيب صادمة، فضحها صحفي إسرائيلي مخضرم موجود حاليا في... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:49+0000
2022-03-02T14:53+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059130173_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_a9df70bedc6ab5540adba3f661edd238.jpg
قال زيلنيسكي في منشور بالعبرية على تليغرام "لقد تعرضنا جميعا للقصف الليلة الماضية في كييف، وكلنا متنا مرة أخرى في بابي يار من هجوم صاروخي. على الرغم من أن العالم يعد باستمرار "أن ذلك لن يتكرر أبدا"، في إشارة لموقع يخلد ضحايا المجازر النازية "الهولوكوست" في ضواحي كييف.وتابع زيلنيسكي: "يعتبر بابي يار مكانا ذي مكانة خاصة في كييف وفي أوروبا. مكانا للصلاة. موقع تذكاري لآلاف ومئات الآلاف من الناس الذين قتلوا على يد النازيين، مكان المقابر القديمة في كييف. لماذا يحولون مثل هذا المكان إلى هدف لهجوم صاروخي؟ إنكم تقتلون ضحايا الهولوكوست مرة أخرى"، وفق ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وأضاف الرئيس الأوكراني الذي ينحدر من أصول يهودية "أناشد الآن كل يهود العالم - ألا ترون ما يحدث؟ لذلك، من المهم جدا ألا يلتزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن أمام هذه المشاهد. لأن النازية ولدت في صمت. اصرخوا ضد قتل المدنيين، ضد قتل الأوكرانيين".ويزعم نظام زيلنيسكي أن روسيا وجهت أمس ضربة صاروخية إلى بابي يار في العاصمة كييف وهو نصب تذكاري للهولوكوست يخلد ذكرى ضحايا المجازر التي نفذها النازيون والمتعاونون الأوكرانيون المحليون خلال حملتهم ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية وسقط فيها آلاف اليهود.لكن الصحفي الإسرائيلي المخضرم رون بن يشاي الموجود حاليا في كييف كمراسل لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فضح أكاذيب زيلينسكي.وأضاف: " كانت أقرب إصابة لبابي يار في مجمع برج الإذاعة والتلفزيون في كييف، على بعد نحو 300 متر من النصب الجديد، وحوالي كيلومتر واحد من النصب القديم لضحايا مذبحة الحرب العالمية الثانية".وتابع الصحفي الإسرائيلي البالغ من العمر 79 عاما: نشرت الحكومة الأوكرانية يوم أمس معلومات مضللة حول الأضرار التي لحقت بالموقع، بما في ذلك الآثار ومنطقة الدفن اليهودية. كل هذا رأيته بأم عيني بعد جولة مشي شاملة في المكان، كل تلك المزاعم لا تتوافق مع الواقع".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/باسورين-القوات-الأوكرانية-تحتجز-مدنيين-داخل-مدرسة-بعد-محاولتهم-الخروج-عبر-ممرات-إنسانية-في-ماريوبول-1059367334.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059130173_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_cdaf83560402e719f0047f20c2a46499.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يوجه رسالة بالعبرية ليهود العالم وصحفي إسرائيلي يفضح أكاذيبه

14:49 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 14:53 GMT 02.03.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
تابعنا عبرGoogle news
وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، رسالة بالعبرية لليهود حول العالم، انطوت على أكاذيب صادمة، فضحها صحفي إسرائيلي مخضرم موجود حاليا في كييف.
قال زيلنيسكي في منشور بالعبرية على تليغرام "لقد تعرضنا جميعا للقصف الليلة الماضية في كييف، وكلنا متنا مرة أخرى في بابي يار من هجوم صاروخي. على الرغم من أن العالم يعد باستمرار "أن ذلك لن يتكرر أبدا"، في إشارة لموقع يخلد ضحايا المجازر النازية "الهولوكوست" في ضواحي كييف.
وتابع زيلنيسكي: "يعتبر بابي يار مكانا ذي مكانة خاصة في كييف وفي أوروبا. مكانا للصلاة. موقع تذكاري لآلاف ومئات الآلاف من الناس الذين قتلوا على يد النازيين، مكان المقابر القديمة في كييف. لماذا يحولون مثل هذا المكان إلى هدف لهجوم صاروخي؟ إنكم تقتلون ضحايا الهولوكوست مرة أخرى"، وفق ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وأضاف الرئيس الأوكراني الذي ينحدر من أصول يهودية "أناشد الآن كل يهود العالم - ألا ترون ما يحدث؟ لذلك، من المهم جدا ألا يلتزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن أمام هذه المشاهد. لأن النازية ولدت في صمت. اصرخوا ضد قتل المدنيين، ضد قتل الأوكرانيين".
ويزعم نظام زيلنيسكي أن روسيا وجهت أمس ضربة صاروخية إلى بابي يار في العاصمة كييف وهو نصب تذكاري للهولوكوست يخلد ذكرى ضحايا المجازر التي نفذها النازيون والمتعاونون الأوكرانيون المحليون خلال حملتهم ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية وسقط فيها آلاف اليهود.
جمهورية لوغانسك الشعبية، ستانيتسا لوغانسكايا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
تغطية أحداث دونباس
باسورين: القوات الأوكرانية تحتجز مدنيين داخل مدرسة بعد محاولتهم الخروج عبر ممرات إنسانية في ماريوبول
13:07 GMT
لكن الصحفي الإسرائيلي المخضرم رون بن يشاي الموجود حاليا في كييف كمراسل لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فضح أكاذيب زيلينسكي.
وكتب ابن يشاي في تقرير بالصحيفة اليوم الأربعاء: "موقع تخليد الذكرى في بابي يار لم يُستهدف ولم يتضرر. بعد جولة لي في جميع أنحاء الموقع الكبير، يمكنني القول على وجه اليقين أنه لم يتضرر أي نصب تذكاري ولم تسقط أية قنبلة أو صاروخ أو قذيفة على المنطقة".
وأضاف: " كانت أقرب إصابة لبابي يار في مجمع برج الإذاعة والتلفزيون في كييف، على بعد نحو 300 متر من النصب الجديد، وحوالي كيلومتر واحد من النصب القديم لضحايا مذبحة الحرب العالمية الثانية".
وتابع الصحفي الإسرائيلي البالغ من العمر 79 عاما: نشرت الحكومة الأوكرانية يوم أمس معلومات مضللة حول الأضرار التي لحقت بالموقع، بما في ذلك الآثار ومنطقة الدفن اليهودية. كل هذا رأيته بأم عيني بعد جولة مشي شاملة في المكان، كل تلك المزاعم لا تتوافق مع الواقع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала