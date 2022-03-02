https://arabic.sputniknews.com/20220302/سعر-نفط-برنت-يتجاوز-113-دولارا-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-30-يونيو-2014-1059370400.html
النفط يقفز لأعلى مستوى منذ 2011
النفط يقفز لأعلى مستوى منذ 2011
تسارعت أسعار النفط العالمية في نموها، إذ تجاوزت تكلفة خام برنت 113 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 30 يونيو/حزيران 2014، وفقًا لبيانات التداول. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:16+0000
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العالم
اقتصاد
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اعتبارًا من الساعة 4:11 مساءً بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار بنسبة 7.53% إلى 112.82 دولارًا للبرميل، وتجاوزت الدقائق السابقة 113 دولارًا للمرة الأولى منذ نهاية يونيو 2014.بالمقابل، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأمريكي، بأكثر من 8% لتتداول عند 112.51 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2011، بحسب ما كتبته CNBC.وفي السياق، قال تحالف "أوبك +"، عقب اجتماع اليوم الأربعاء، إنه سيواصل زيادة الإنتاج المخطط لها بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في أبريل. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للتحالف في 31 مارس/آذار.وأضاف: "ستزيد المجموعة الإنتاج في أبريل/نيسان بمقدار 400 ألف برميل يوميًا فوق مستوى مارس، على الرغم من الارتفاع الحاد في النفط الذي دفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
النفط يقفز لأعلى مستوى منذ 2011
14:16 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 14:20 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
تسارعت أسعار النفط العالمية في نموها، إذ تجاوزت تكلفة خام برنت 113 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 30 يونيو/حزيران 2014، وفقًا لبيانات التداول.
اعتبارًا من الساعة 4:11 مساءً بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار بنسبة 7.53% إلى 112.82 دولارًا للبرميل، وتجاوزت الدقائق السابقة 113 دولارًا للمرة الأولى منذ نهاية يونيو 2014.
بالمقابل، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأمريكي، بأكثر من 8% لتتداول عند 112.51 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى
منذ مايو 2011، بحسب ما كتبته CNBC.
وفي السياق، قال تحالف "أوبك +"، عقب اجتماع اليوم الأربعاء، إنه سيواصل زيادة الإنتاج المخطط لها بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في أبريل. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للتحالف في 31 مارس/آذار.
وأضاف: "ستزيد المجموعة الإنتاج في أبريل/نيسان بمقدار 400 ألف برميل يوميًا فوق مستوى مارس، على الرغم من الارتفاع الحاد في النفط الذي دفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار".