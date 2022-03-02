https://arabic.sputniknews.com/20220302/غوغل-تقيد-مواد-المجموعة-الإعلامية-روسيا-سيغودنيا-1059359589.html
"غوغل" تقيد مواد المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"
"غوغل" تقيد مواد المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"
قالت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية، اليوم الأربعاء، إن خدمات "غوغل نيوز" و"غوغل ديسكوفر" قد حدّت من عرض المواد من جميع موارد المجموعة الإعلامية "روسيا... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:57+0000
2022-03-02T10:57+0000
2022-03-02T11:38+0000
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العالم
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وقالت الخدمة الصحفية: "غوغل نيوز" و"غوغل ديسكوفر" قد حدتا من عرض المواد من جميع موارد الوكالة".وأضافت: "نعتقد أن الحجب المصطنع لموادنا في قنوات أخبار "غوغل" الرئيسية هو رقابة سرية وتلاعب بأجندة المعلومات".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
"غوغل" تقيد مواد المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"
10:57 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
قالت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية، اليوم الأربعاء، إن خدمات "غوغل نيوز" و"غوغل ديسكوفر" قد حدّت من عرض المواد من جميع موارد المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا".
وقالت الخدمة الصحفية: "غوغل نيوز" و"غوغل ديسكوفر" قد حدتا من عرض المواد من جميع موارد الوكالة".
وأضافت: "نعتقد أن الحجب المصطنع لموادنا في قنوات أخبار "غوغل" الرئيسية هو رقابة سرية وتلاعب بأجندة المعلومات".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.