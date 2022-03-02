لافروف لقناة "الجزيرة": الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة
09:50 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 02.03.2022)
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy/
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة.
وقال لافروف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة و[الرئيس الأمريكي جو] بايدن ذو خبرة وقال إنه لا يوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية".
وأضاف لافروف أن الغرب رفض التعامل مع مطالب روسيا بصياغة هندسة جديدة للأمن الأوروبي.
وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن العملية التي تنفذها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا، لافتا إلى أن موسكو لن تسمح لكييف بامتلاك سلاح نووي يهدد أمنها.
وأضاف لافروف أن الغرب رفض التعامل مع مطالب روسيا بصياغة هندسة جديدة للأمن الأوروبي.
وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن العملية التي تنفذها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا، لافتا إلى أن موسكو لن تسمح لكييف بامتلاك سلاح نووي يهدد أمنها.
وتابع: "موسكو مستعدة لعقد جولة ثانية من المحادثات مع كييف، لكن أوكرانيا تسعى للماطلة بالوقت بناء على أوامر الولايات المتحدة".
واعتبر لافروف أن روسيا تمتلك الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها عن طريق العقوبات.
واعتبر لافروف أن روسيا تمتلك الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها عن طريق العقوبات.
ونقلت القناة عن رئيس الدائرة الدبلوماسية الروسية قوله "لروسيا أصدقاء كثيرون ومن المستحيل عزلها".
وأكد لافروف، أن "روسيا كانت تتوقع العقوبات، ولكن لم يخطر ببالها أنها ستطال الرياضيين والصحفيين، وممثلي الثقافة الروس".
كما أوضح لافروف أن قضية الانتماء إلى شبه جزيرة القرم ليست محل نقاش، فهي جزء من روسيا.