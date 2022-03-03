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https://arabic.sputniknews.com/20220303/استمرار-أسعار-الذهب-بالارتفاع-1059414740.html
استمرار أسعار الذهب بالارتفاع
استمرار أسعار الذهب بالارتفاع
استمر سعر الذهب مساء الخميس في الارتفاع، وفقا لبيانات التداول. فيما لا يزال الطلب على الأصول مرتفعًا في ضوء التوترات الدولية بشأن الوضع في أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T15:56+0000
2022-03-03T15:56+0000
اقتصاد
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اعتبارًا من 17.55 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 10.25 دولارًا، أو بنسبة 0.54٪، ليصل إلى 1932.8 دولارًا للأونصة.ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو للفضة بنسبة 0.56٪ - لتصل إلى 25.328 دولار للأونصة، ويوم الإثنين، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 2٪ بفعل التوترات الجيوسياسية.شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي ، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.في وقت لاحق ، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين ، وفقا للدائرة ، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة" ، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
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اقتصاد

استمرار أسعار الذهب بالارتفاع

15:56 GMT 03.03.2022
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Mike Groll
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استمر سعر الذهب مساء الخميس في الارتفاع، وفقا لبيانات التداول. فيما لا يزال الطلب على الأصول مرتفعًا في ضوء التوترات الدولية بشأن الوضع في أوكرانيا.
اعتبارًا من 17.55 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 10.25 دولارًا، أو بنسبة 0.54٪، ليصل إلى 1932.8 دولارًا للأونصة.
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو للفضة بنسبة 0.56٪ - لتصل إلى 25.328 دولار للأونصة، ويوم الإثنين، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 2٪ بفعل التوترات الجيوسياسية.
شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي ، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.
في وقت لاحق ، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين ، وفقا للدائرة ، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة" ، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
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