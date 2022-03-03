https://arabic.sputniknews.com/20220303/الأمم-المتحدة-القاعدة-لا-تزال-خارج-السيطرة-في-أفغانستان-وأعداد-داعش-تضاعفت-1059386698.html
الأمم المتحدة: القاعدة لا تزال خارج السيطرة في أفغانستان وأعداد "داعش" تضاعفت
الأمم المتحدة: القاعدة لا تزال خارج السيطرة في أفغانستان وأعداد "داعش" تضاعفت
قال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، إن تنظيم القاعدة لا يزال خارج السيطرة، وأن... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T06:24+0000
2022-03-03T06:24+0000
2022-03-03T06:24+0000
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افتتح، اليوم الخميس، في طشقند مؤتمر دولي رفيع المستوى يستمر يومين بعنوان "التعاون الإقليمي لدول آسيا الوسطى في إطار خطة عمل مشتركة لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب". يتم تنظيم هذا الحدث من معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس أوزبكستان، ووزارة الشؤون الخارجية للبلاد، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وقال فورونكوف، متحدثا في المؤتمر: "في الوضع الحالي في أفغانستان، حيث لا يزال تنظيم القاعدة خارج السيطرة وتضاعف حجم داعش تقريبا، هناك حاجة لعمل إقليمي منسق".وأشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن خطة العمل المشتركة هي الآلية ذاتها التي يمكن للمنطقة من خلالها تعزيز التعاون الشامل المتعدد الأطراف المطلوب في مثل هذه الظروف.
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سبوتنيك عربي
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
الأمم المتحدة: القاعدة لا تزال خارج السيطرة في أفغانستان وأعداد "داعش" تضاعفت
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قال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، إن تنظيم القاعدة لا يزال خارج السيطرة، وأن "داعش" ضاعفت أعدادها في أفغانستان.
افتتح، اليوم الخميس، في طشقند مؤتمر دولي رفيع المستوى يستمر يومين بعنوان "التعاون الإقليمي لدول آسيا الوسطى في إطار خطة عمل مشتركة لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب". يتم تنظيم هذا الحدث من معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس أوزبكستان، ووزارة الشؤون الخارجية للبلاد، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال فورونكوف، متحدثا في المؤتمر: "في الوضع الحالي في أفغانستان، حيث لا يزال تنظيم القاعدة خارج السيطرة وتضاعف حجم داعش تقريبا، هناك حاجة لعمل إقليمي منسق".
وأشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن خطة العمل المشتركة هي الآلية ذاتها التي يمكن للمنطقة من خلالها تعزيز التعاون الشامل المتعدد الأطراف المطلوب في مثل هذه الظروف.