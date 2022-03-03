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https://arabic.sputniknews.com/20220303/الجيش-العراقي-يعلن-إنشاء-جدار-صد-على-الحدود-مع-سوريا-1059392761.html
الجيش العراقي يعلن إنشاء "جدار صد" على الحدود مع سوريا
الجيش العراقي يعلن إنشاء "جدار صد" على الحدود مع سوريا
أعلن مسؤول في الجيش العراقي إنشاء جدارِ صدٍّ على الحدود الغربيَّة مع سوريا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T09:03+0000
2022-03-03T09:03+0000
الجيش العراقي
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وقال معاون رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس: "هناك عملاً جباراً من قيادة الحدود المشتركة وبإشراف رئاسة أركان الجيش منذ سنتين لتأمين الحدود لاسيما الغربية مع سوريا".وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن "المنظومات الموجودة هناك أفضل بكثير من السابق سواء أكانت الإدارية أم التحصينات أم المراقبة وما يتعلق بالمسيّرات والبالونات والكاميرات الحرارية".وتابع العسكري العراقي أن "هناك نيَّةً لإنشاء جدار على الحدود، إلَّا أنَّ التحصينات الموجودة حالياً توفِّر الأمن اللازم"، مشددا على أن "هناك عملاً لإنشاء خطِ صدٍّ من الجيش حصراً على الحدود لتأمينها".وأكد معاون رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات أن "الأبطال من الداخلية والدفاع متواجدين بأعداد كبيرة في الحدود ويتم رفدهم بمنظومات وبشكل كامل".
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الجيش العراقي

الجيش العراقي يعلن إنشاء "جدار صد" على الحدود مع سوريا

09:03 GMT 03.03.2022
© facebook/Iraqi armyالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© facebook/Iraqi army
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أعلن مسؤول في الجيش العراقي إنشاء جدارِ صدٍّ على الحدود الغربيَّة مع سوريا.
وقال معاون رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس: "هناك عملاً جباراً من قيادة الحدود المشتركة وبإشراف رئاسة أركان الجيش منذ سنتين لتأمين الحدود لاسيما الغربية مع سوريا".
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن "المنظومات الموجودة هناك أفضل بكثير من السابق سواء أكانت الإدارية أم التحصينات أم المراقبة وما يتعلق بالمسيّرات والبالونات والكاميرات الحرارية".
وتابع العسكري العراقي أن "هناك نيَّةً لإنشاء جدار على الحدود، إلَّا أنَّ التحصينات الموجودة حالياً توفِّر الأمن اللازم"، مشددا على أن "هناك عملاً لإنشاء خطِ صدٍّ من الجيش حصراً على الحدود لتأمينها".
وأكد معاون رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات أن "الأبطال من الداخلية والدفاع متواجدين بأعداد كبيرة في الحدود ويتم رفدهم بمنظومات وبشكل كامل".
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