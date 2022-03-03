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الحكومة الفرنسية تعلن إلغاء تصاريح التطعيم اعتبارا من 14 مارس
الحكومة الفرنسية تعلن إلغاء تصاريح التطعيم اعتبارا من 14 مارس
أعلنت الحكومة الفرنسية رفع القيود المفروضة على المواطنين بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14 مارس/ آذار الجاري. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:07+0000
2022-03-03T13:07+0000
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وأفادت قناة "تي اف 1" المحلية، بأن رئيس الحكومة جان كاستكس أكد إلغاء تصاريح اللقاحات وإلغاء ارتداء الأقنعة الطبية الواقية في جميع الأماكن العامة، باستثناء وسائل النقل العام.هذا وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، أن تطبيق "جواز التطعيم" سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين المقبل، فيما سيتم بدء عملية تخفيف القيود الصحية ابتداء من 2 شباط/ فبراير المقبل.وبموجب قانون الجواز التطعيمي سيتوجب على كل مواطن يرغب بدخول مطعم أو مقهى أو قاعة سينما أو متحف أو مسح أو ركوب القطار أو الطائرة أن يقدم شهادة تثبت تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.ومن جهة ثانية أعلن كاستيكس عن بدء عملية تخفيف القيود الصحية ابتداء من الثاني من شباط/فبراير "لأن موجة أوميكرون بدأت تنحسر".وفي هذا الصدد أعلن كاستيكس عن "إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الخارج وعن إلغاء إلزامية العمل عن بعد ثلاثة أيام في الأسبوع ابتداء من الثاني من فبراير، هذا إضافة إلى السماح للأماكن المغلقة باستقبال عدد غير محدود من الناس".
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العالم, فيروس كورونا, أخبار فرنسا , قيود

الحكومة الفرنسية تعلن إلغاء تصاريح التطعيم اعتبارا من 14 مارس

13:07 GMT 03.03.2022
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulatلأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا
لأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat
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أعلنت الحكومة الفرنسية رفع القيود المفروضة على المواطنين بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14 مارس/ آذار الجاري.
وأفادت قناة "تي اف 1" المحلية، بأن رئيس الحكومة جان كاستكس أكد إلغاء تصاريح اللقاحات وإلغاء ارتداء الأقنعة الطبية الواقية في جميع الأماكن العامة، باستثناء وسائل النقل العام.
هذا وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، أن تطبيق "جواز التطعيم" سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين المقبل، فيما سيتم بدء عملية تخفيف القيود الصحية ابتداء من 2 شباط/ فبراير المقبل.
وبموجب قانون الجواز التطعيمي سيتوجب على كل مواطن يرغب بدخول مطعم أو مقهى أو قاعة سينما أو متحف أو مسح أو ركوب القطار أو الطائرة أن يقدم شهادة تثبت تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ومن جهة ثانية أعلن كاستيكس عن بدء عملية تخفيف القيود الصحية ابتداء من الثاني من شباط/فبراير "لأن موجة أوميكرون بدأت تنحسر".
وفي هذا الصدد أعلن كاستيكس عن "إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الخارج وعن إلغاء إلزامية العمل عن بعد ثلاثة أيام في الأسبوع ابتداء من الثاني من فبراير، هذا إضافة إلى السماح للأماكن المغلقة باستقبال عدد غير محدود من الناس".
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