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الصين تصوت ضد قرار "مسيس" بشأن "الأمن النووي في أوكرانيا"
الصين تصوت ضد قرار "مسيس" بشأن "الأمن النووي في أوكرانيا"
قال مندوب الصين الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، وانغ كون، إن "الصين صوّتت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد قرار كندا وبولندا بشأن الأمن... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:05+0000
2022-03-03T12:05+0000
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الصين
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وقالت البعثة الصينية عبر حسابها على "تويتر": "في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، صوتت الصين ضد قرار كندا وبولندا بشأن تداعيات الوضع في أوكرانيا على الأمن والضمانات".وأضافت: "من الواضح أن القرار أعلاه يتجاوز ولاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يقدم العديد من العناصر المسيسة على حساب استقلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنظمة دولية احترافية".وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى قرارًا بشأن الأمن النووي في أوكرانيا".وكتب أوليانوف عبر قناته على "تليغرام": "وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار بشأن الأمن النووي في أوكرانيا بأغلبية الأصوات، وستأتي تعليقاتنا فيما بعد".
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روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا

الصين تصوت ضد قرار "مسيس" بشأن "الأمن النووي في أوكرانيا"

12:05 GMT 03.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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قال مندوب الصين الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، وانغ كون، إن "الصين صوّتت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد قرار كندا وبولندا بشأن الأمن النووي في أوكرانيا، فهو يتجاوز تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويحتوي على العديد من العناصر المسيّسة".
وقالت البعثة الصينية عبر حسابها على "تويتر": "في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، صوتت الصين ضد قرار كندا وبولندا بشأن تداعيات الوضع في أوكرانيا على الأمن والضمانات".
وأضافت: "من الواضح أن القرار أعلاه يتجاوز ولاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يقدم العديد من العناصر المسيسة على حساب استقلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنظمة دولية احترافية".

"من غير المقبول أن تدفع هذه الدول بإصرار، متجاهلةً المقترحات البناءة لإجراء تعديل على القرار".

وانغ كون
مندوب الصين الدائم لدى المنظمات الدولية
وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى قرارًا بشأن الأمن النووي في أوكرانيا".
وكتب أوليانوف عبر قناته على "تليغرام": "وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار بشأن الأمن النووي في أوكرانيا بأغلبية الأصوات، وستأتي تعليقاتنا فيما بعد".
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