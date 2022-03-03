https://arabic.sputniknews.com/20220303/القوات-الأوكرانية-تقصف-محطة-حرارية-في-دونيتسك-1059386259.html
القوات الأوكرانية تقصف محطة حرارية في دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف محطة حرارية في دونيتسك
في ليلة 3 مارس/آذار، أطلقت القوات الأوكرانية النار على محطة حرارية في زويفسكي، مما أدى إلى تضرر مبنى المرجل، لكن لم يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو جرحى، حسبما ذكر... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T05:43+0000
2022-03-03T05:43+0000
2022-03-03T05:55+0000
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وقال المقر: "في ليلة 2-3 مارس / آذار، أطلق مسلحون أوكرانيون مرة أخرى على مرفق لدعم الحياة. وأثناء القصف، تضرر مبنى المرجل في المحطة الحرارية في زويقسكي. وقام خبراء المتفجرات بفحص موقع القصف. ولم يسقط قتلى أو جرحى خلال القصف".في المرة السابقة، كما صرحت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك، أطلق الجيش الأوكراني النار على المحطة في 1 مارس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف محطة حرارية في دونيتسك
05:43 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 05:55 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
في ليلة 3 مارس/آذار، أطلقت القوات الأوكرانية النار على محطة حرارية في زويفسكي، مما أدى إلى تضرر مبنى المرجل، لكن لم يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو جرحى، حسبما ذكر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المقر: "في ليلة 2-3 مارس / آذار، أطلق مسلحون أوكرانيون مرة أخرى على مرفق لدعم الحياة. وأثناء القصف، تضرر مبنى المرجل في المحطة الحرارية في زويقسكي. وقام خبراء المتفجرات بفحص موقع القصف. ولم يسقط قتلى أو جرحى خلال القصف".
في المرة السابقة، كما صرحت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك، أطلق الجيش الأوكراني النار على المحطة في 1 مارس.