https://arabic.sputniknews.com/20220303/المركزي-التونسي-يعلن-ارتفاع-عائدات-السياحة-خلال-فبراير-الماضي-40-1059402543.html
"المركزي التونسي" يعلن ارتفاع عائدات السياحة خلال فبراير الماضي 40%
"المركزي التونسي" يعلن ارتفاع عائدات السياحة خلال فبراير الماضي 40%
أعلن البنك المركزي التونسي ارتفاع عائدات السياحة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بنسبة 40%. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:29+0000
2022-03-03T12:29+0000
2022-03-03T12:29+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب مؤشرات أصدرها البنك ونشرها موقع نسمة التونسي، فإن معدلات السياحة ارتفعت 40%، لتصبح 327 مليون دينار في فبراير، بعد أن كانت 234 مليونأ.وتضمنت مؤشرات البنك المركزي التونسي كذلك التأكيد على زيادة مداخيل العمل بنسبة 27%، خلال شهر فبراير، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، لتصل إلى 1175مليون دينار.ولفت إلى أن خدمة الدين الخارجي زادت بنسبة 4% لتبلغ 1418 مليون دينار خلال فبراير، مقابل 1365 مليون دينار خلال العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/إيرادات-تونس-السياحية-ترتفع-بنسبة-77-حتى-20-ديسمبر-1054830002.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
"المركزي التونسي" يعلن ارتفاع عائدات السياحة خلال فبراير الماضي 40%
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أعلن البنك المركزي التونسي ارتفاع عائدات السياحة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بنسبة 40%.
وحسب مؤشرات أصدرها البنك ونشرها موقع نسمة
التونسي، فإن معدلات السياحة ارتفعت 40%، لتصبح 327 مليون دينار في فبراير، بعد أن كانت 234 مليونأ.
وتضمنت مؤشرات البنك المركزي التونسي كذلك التأكيد على زيادة مداخيل
العمل بنسبة 27%، خلال شهر فبراير، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، لتصل إلى 1175مليون دينار.
وقال البنك المركزي التونسي إن احتياطي العملة الصعبة زاد مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 23.5 مليار، بعد أن كان 21.9 العام الماضي.
ولفت إلى أن خدمة الدين الخارجي زادت بنسبة 4% لتبلغ 1418 مليون دينار
خلال فبراير، مقابل 1365 مليون دينار خلال العام الماضي.