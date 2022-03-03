https://arabic.sputniknews.com/20220303/بورصة-موسكو-غير-متداولة-في-3-مارس-1059391675.html
بورصة موسكو غير متداولة في 3 مارس
بورصة موسكو غير متداولة في 3 مارس
وقالت الهيئة المنظمة في بيان إن بنك روسيا قرر عدم استئناف تداول الأسهم في 3 مارس/آذار في بورصة موسكو. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:26+0000
2022-03-03T08:26+0000
2022-03-03T08:35+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت الهيئة: "قرر بنك روسيا عدم استئناف التداول في 3 مارس 2022 في بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية، باستثناء بعض الأقسام".يذكر أن بورصة موسكو لا تعمل منذ 3 أيام متتالية، وسيتم الإعلان عن طريقة عمل بورصة موسكو في 4 مارس على الموقع الرسمي لبنك روسيا
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
بورصة موسكو غير متداولة في 3 مارس
08:26 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
وقالت الهيئة المنظمة في بيان إن بنك روسيا قرر عدم استئناف تداول الأسهم في 3 مارس/آذار في بورصة موسكو.
وقالت الهيئة: "قرر بنك روسيا عدم استئناف التداول في 3 مارس 2022 في بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية، باستثناء بعض الأقسام".
يذكر أن بورصة
موسكو لا تعمل منذ 3 أيام متتالية، وسيتم الإعلان عن طريقة عمل بورصة موسكو في 4 مارس على الموقع الرسمي لبنك روسيا