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خبيرة تكشف عدد الفطائر المسموح تناولها في اليوم لتجنب المشاكل الصحية
خبيرة تكشف عدد الفطائر المسموح تناولها في اليوم لتجنب المشاكل الصحية
كشفت خبيرة التغذية الروسية مارغريتا كوروليفا، أنه من الأفضل تناول الفطائر في الصباح وليس أكثر من اثنين في اليوم، حتى لا تسبب مشاكل في الجسم. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:55+0000
2022-03-03T12:55+0000
مجتمع
فطائر البليني الروسية
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وأشارت كوروليفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "عطلة "ماسلينيتسا" تعتبر عطلة تقليدية رائعة لدى الروس، حيث يتناول الروس فيها الفطائر بشكل خاص، لذلك لا يتعين عليك حرمان نفسك تماما من متعة تناول الفطائر، ولكن من المهم أن تكون مقيّدًا وأن تتبع عددًا من القواعد".كما أشارت إلى أنه من الأفضل تناول الفطائر في الصباح.وتابعت الخبيرة: "إذا كان معدل الأيض (التمثيل الغذائي) مرتفعا، فإن إمكانيات الجهاز الهضمي تكون أيضا قصوى لمعالجة واستيعاب المكونات التي تم الحصول عليها".في عام 2022 تقام عطلة "ماسلينيتسا" في روسيا في الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير/شباط، إلى 6 مارس/آذار الجاري.
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مجتمع, فطائر البليني الروسية

خبيرة تكشف عدد الفطائر المسموح تناولها في اليوم لتجنب المشاكل الصحية

12:55 GMT 03.03.2022
© Fotolia / Minadezhdaفطائر البليني
فطائر البليني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Fotolia / Minadezhda
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كشفت خبيرة التغذية الروسية مارغريتا كوروليفا، أنه من الأفضل تناول الفطائر في الصباح وليس أكثر من اثنين في اليوم، حتى لا تسبب مشاكل في الجسم.
وأشارت كوروليفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "عطلة "ماسلينيتسا" تعتبر عطلة تقليدية رائعة لدى الروس، حيث يتناول الروس فيها الفطائر بشكل خاص، لذلك لا يتعين عليك حرمان نفسك تماما من متعة تناول الفطائر، ولكن من المهم أن تكون مقيّدًا وأن تتبع عددًا من القواعد".

وأضافت: "فطيرة واحدة أو اثنتان في اليوم تكفي للاستمتاع بالطعم والتوافق مع فترة التحضير للصوم. هذه نسبة عالية من الكربوهيدرات وإذا كانت لا تزال ممزوجة بالعسل أو المربى، فسنحصل على حصة ضخمة من الكربوهيدرات البسيطة ، والتي لا يمكن أن تؤثر على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات".

كما أشارت إلى أنه من الأفضل تناول الفطائر في الصباح.
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وتابعت الخبيرة: "إذا كان معدل الأيض (التمثيل الغذائي) مرتفعا، فإن إمكانيات الجهاز الهضمي تكون أيضا قصوى لمعالجة واستيعاب المكونات التي تم الحصول عليها".
في عام 2022 تقام عطلة "ماسلينيتسا" في روسيا في الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير/شباط، إلى 6 مارس/آذار الجاري.
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