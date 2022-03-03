عربي
إعلام: ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في رسالة مفتوحة يوم الجمعة
https://arabic.sputniknews.com/20220303/رئيس-الوفد-الروسي-الأنباء-حول-تأجيل-موعد-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-غير-صحيحة--1059394858.html
رئيس الوفد الروسي: الأنباء حول تأجيل موعد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غير صحيحة
رئيس الوفد الروسي: الأنباء حول تأجيل موعد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غير صحيحة
أعلن، اليوم الخميس، مساعد رئيس روسيا، ورئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن المعلومات حول تأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:01+0000
2022-03-03T10:01+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059254473_0:38:3507:2011_1920x0_80_0_0_57004f22832365298794ba360b458e7f.jpg
وقال قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا: "كانت هناك معلومات في الصباح عن تأجيل المحادثات إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر. هذه المعلومات غير صحيحة." ونشرت وكالة أنباء "بيلتا" تسجيل تصريح ميدينسكي.ولم يستبعد ميدينسكي بدء المفاوضات في الساعة 15:00 كما كان مقررًا، مؤكدًا أن أوكرانيا وعدت بأن تأتي مبكرة ولكن يبدو أن هذا لن يحدث.كما أكد أن الوفد الأوكراني قادم من بولندا. وأن المفاوضات ستجري كما كان متفق عليه في مقاطعة بريتسكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059254473_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_027d2bef732a7033f25d33466a1e0b84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

رئيس الوفد الروسي: الأنباء حول تأجيل موعد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غير صحيحة

10:01 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورمساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن، اليوم الخميس، مساعد رئيس روسيا، ورئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن المعلومات حول تأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر لا تتوافق مع الواقع.
وقال قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا: "كانت هناك معلومات في الصباح عن تأجيل المحادثات إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر. هذه المعلومات غير صحيحة." ونشرت وكالة أنباء "بيلتا" تسجيل تصريح ميدينسكي.
ولم يستبعد ميدينسكي بدء المفاوضات في الساعة 15:00 كما كان مقررًا، مؤكدًا أن أوكرانيا وعدت بأن تأتي مبكرة ولكن يبدو أن هذا لن يحدث.
كما أكد أن الوفد الأوكراني قادم من بولندا. وأن المفاوضات ستجري كما كان متفق عليه في مقاطعة بريتسكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала