https://arabic.sputniknews.com/20220303/رئيس-الوفد-الروسي-الأنباء-حول-تأجيل-موعد-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-غير-صحيحة--1059394858.html
رئيس الوفد الروسي: الأنباء حول تأجيل موعد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غير صحيحة
رئيس الوفد الروسي: الأنباء حول تأجيل موعد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غير صحيحة
أعلن، اليوم الخميس، مساعد رئيس روسيا، ورئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن المعلومات حول تأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:01+0000
2022-03-03T10:01+0000
2022-03-03T10:01+0000
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وقال قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا: "كانت هناك معلومات في الصباح عن تأجيل المحادثات إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر. هذه المعلومات غير صحيحة." ونشرت وكالة أنباء "بيلتا" تسجيل تصريح ميدينسكي.ولم يستبعد ميدينسكي بدء المفاوضات في الساعة 15:00 كما كان مقررًا، مؤكدًا أن أوكرانيا وعدت بأن تأتي مبكرة ولكن يبدو أن هذا لن يحدث.كما أكد أن الوفد الأوكراني قادم من بولندا. وأن المفاوضات ستجري كما كان متفق عليه في مقاطعة بريتسكي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
رئيس الوفد الروسي: الأنباء حول تأجيل موعد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غير صحيحة
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أعلن، اليوم الخميس، مساعد رئيس روسيا، ورئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن المعلومات حول تأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر لا تتوافق مع الواقع.
وقال قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا: "كانت هناك معلومات في الصباح عن تأجيل المحادثات إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر. هذه المعلومات غير صحيحة." ونشرت وكالة أنباء "بيلتا" تسجيل تصريح ميدينسكي.
ولم يستبعد ميدينسكي بدء المفاوضات في الساعة 15:00 كما كان مقررًا، مؤكدًا أن أوكرانيا وعدت بأن تأتي مبكرة ولكن يبدو أن هذا لن يحدث.
كما أكد أن الوفد الأوكراني قادم من بولندا. وأن المفاوضات ستجري كما كان متفق عليه في مقاطعة بريتسكي.