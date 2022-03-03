https://arabic.sputniknews.com/20220303/سعر-القمح-في-بورصة-شيكاغو-يتجاوز-الـ11-دولارا-للبوشل-للمرة-الأولى-منذ-عام-2008-1059393191.html
سعر القمح في بورصة شيكاغو يتجاوز الـ11 دولارا للبوشل للمرة الأولى منذ عام 2008
سعر القمح في بورصة شيكاغو يتجاوز الـ11 دولارا للبوشل للمرة الأولى منذ عام 2008
قفز القمح المعياري في بورصة شيكاغو بأكثر من 7% يوم الأربعاء، ليتجاوز 11 دولارًا للبوشل (1 بوشل = 27 كغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع 2008 بسبب مخاطر تعطل... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T09:13+0000
2022-03-03T09:13+0000
2022-03-03T09:13+0000
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104124/20/1041242033_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_168ec2b182be49090eef33de0ac1f662.jpg
ونتيجة للتداول في بورصة شيكاغو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو/أيار إلى 11.34 دولار لأول مرة منذ 25 مايو 2008 متجاوزة 11 دولارا للبوشل.أسعار القمح آخذة في الازدياد لليوم الرابع على التوالي. خلال هذا الوقت ، نما سعره بنسبة 34.5%. وهكذا، في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس/آذار، ارتفع سعر القمح أكثر مما كان عليه في فبراير/شباط بأكمله - بنسبة 22.2% مقابل 21.9%.ذكرت "بلومبرغ" أن هناك أيضًا خطر حدوث نقص في الأسمدة والمحاصيل في الموسم المقبل، وقالت: "لقد أدت عواقب العقوبات الأمريكية والأوروبية الواسعة النطاق على روسيا إلى تغيير جذري في الوضع مع الإمدادات عبر البحر الأسود، في حين أن المخزونات العالمية محدودة الكمية. تشحن أوكرانيا وروسيا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104124/20/1041242033_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_f26f632eb5dfa648ad560593629bfaa2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
سعر القمح في بورصة شيكاغو يتجاوز الـ11 دولارا للبوشل للمرة الأولى منذ عام 2008
تابعنا عبر
قفز القمح المعياري في بورصة شيكاغو بأكثر من 7% يوم الأربعاء، ليتجاوز 11 دولارًا للبوشل (1 بوشل = 27 كغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع 2008 بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، كما تظهر بيانات التداول والتعليقات.
ونتيجة للتداول في بورصة شيكاغو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو/أيار إلى 11.34 دولار لأول مرة منذ 25 مايو 2008 متجاوزة 11 دولارا للبوشل.
أسعار القمح آخذة في الازدياد لليوم الرابع على التوالي. خلال هذا الوقت ، نما سعره بنسبة 34.5%. وهكذا، في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس/آذار، ارتفع سعر القمح أكثر مما كان عليه في فبراير/شباط بأكمله - بنسبة 22.2% مقابل 21.9%.
ذكرت "بلومبرغ" أن هناك أيضًا خطر حدوث نقص في الأسمدة والمحاصيل في الموسم المقبل، وقالت: "لقد أدت عواقب العقوبات الأمريكية والأوروبية الواسعة النطاق على روسيا إلى تغيير جذري في الوضع مع الإمدادات عبر البحر الأسود، في حين أن المخزونات العالمية محدودة الكمية. تشحن أوكرانيا وروسيا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية".