https://arabic.sputniknews.com/20220303/عاصفة-ترابية-شديدة-وأمطار-وشبورةالأرصاد-المصرية-تكشف-موعد-التقلبات-المناخية-1059402990.html
عاصفة ترابية شديدة وأمطار وشبورة...الأرصاد المصرية تكشف موعد التقلبات المناخية
عاصفة ترابية شديدة وأمطار وشبورة...الأرصاد المصرية تكشف موعد التقلبات المناخية
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من استمرار الطقس المتقلب غدا الجمعة، لافتةً إلى أنه بداية من الأحد المقبل تنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:39+0000
2022-03-03T12:39+0000
2022-03-03T12:39+0000
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وأشارت الهيئة إلى أن طقس الجمعة سيكون مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وانتشار الشبورة المائية وارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، بحسب موقع "المصري اليوم".وحذرت الهيئة من القيادة بسرعة زائدة على الطرق الزراعية أو السريعة أو القريبة من المسطحات المائية، وناشدت قائدي السيارات الالتزام بقواعد المرور والقيادة بسرعة منخفضة منعا لوقوع حوادث مرورية وحرصا على سلامة الجميع.وأكدت الهيئة أنه بداية من السبت، يبدأ تحسن الطقس حيث يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية على الأنحاء كافة.وحذرت الهيئة من الطقس حدوث بعض التقلبات المناخية، خلال الأسبوع المقبل، بدءا من يوم الأحد، حيث تنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
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مصر, أخبار مصر الآن, القاهرة
عاصفة ترابية شديدة وأمطار وشبورة...الأرصاد المصرية تكشف موعد التقلبات المناخية
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من استمرار الطقس المتقلب غدا الجمعة، لافتةً إلى أنه بداية من الأحد المقبل تنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق.
وأشارت الهيئة إلى أن طقس الجمعة سيكون مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وانتشار الشبورة المائية وارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، بحسب موقع "المصري اليوم"
.
وحذرت الهيئة من القيادة بسرعة زائدة على الطرق الزراعية أو السريعة أو القريبة من المسطحات المائية، وناشدت قائدي السيارات الالتزام بقواعد المرور والقيادة بسرعة منخفضة منعا لوقوع حوادث مرورية وحرصا على سلامة الجميع.
وأكدت الهيئة أنه بداية من السبت، يبدأ تحسن الطقس حيث يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية على الأنحاء كافة.
وحذرت الهيئة من الطقس حدوث بعض التقلبات المناخية، خلال الأسبوع المقبل، بدءا من يوم الأحد، حيث تنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.