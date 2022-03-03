https://arabic.sputniknews.com/20220303/قوات-دونيتسك-القوميون-الأوكرانيون-يختطفون-ممثل-الأمم-المتحدة-في-خاركوف-1059399393.html
قوات دونيتسك: القوميون الأوكرانيون يختطفون ممثل الأمم المتحدة في خاركوف
قوات دونيتسك: القوميون الأوكرانيون يختطفون ممثل الأمم المتحدة في خاركوف
أعلن مقر قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوميين الأوكرانيين قاموا باختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركوف. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:30+0000
2022-03-03T11:30+0000
2022-03-03T11:30+0000
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وجاء في بيان قوات الدفاع الإقليمي على تلغرام: "قام القوميون الأوكرانيون في مدينة خاركوف باختطاف مندوب الأمم المتحدة واقتياده إلى جهة غير معلومة".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية قامت بالاستيلاء على بعض المركبات من قاعدة ممثلي الأمم المتحدة في مدينة كراماتورسك.وتابع البيان: "قد يكون النازيون الجدد ارتكبوا هذه الجرائم من أجل تشويه سمعة العملية العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازيين".وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي ضمن خروج 180 فردًا من بعثة الأمم المتحدة بأمان من كييف. بعد أن أشارت الوزارة إلى "حالات فظيعة" للإرهاب قام بها القوميون في أوكرانيا، باستخدام القوة لاحتجاز مواطنين من الهند والصين ودول أخرى.ولفتت وزارة الدفاع الروسية لوجود 130 حافلة تقف عند نقاط التفتيش في منطقة بيلغورود، جاهزة لنقل الطلاب الهنود وغيرهم من الأجانب من خاركوف وسومي.شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيون، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
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روسيا, العالم
قوات دونيتسك: القوميون الأوكرانيون يختطفون ممثل الأمم المتحدة في خاركوف
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أعلن مقر قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوميين الأوكرانيين قاموا باختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركوف.
وجاء في بيان قوات الدفاع الإقليمي على تلغرام: "قام القوميون الأوكرانيون في مدينة خاركوف باختطاف مندوب الأمم المتحدة واقتياده إلى جهة غير معلومة".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية قامت بالاستيلاء على بعض المركبات من قاعدة ممثلي الأمم المتحدة في مدينة كراماتورسك.
وتابع البيان: "قد يكون النازيون الجدد ارتكبوا هذه الجرائم من أجل تشويه سمعة العملية العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازيين".
وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي ضمن خروج 180 فردًا من بعثة الأمم المتحدة بأمان من كييف. بعد أن أشارت الوزارة إلى "حالات فظيعة" للإرهاب قام بها القوميون في أوكرانيا، باستخدام القوة لاحتجاز مواطنين من الهند والصين ودول أخرى.
ولفتت وزارة الدفاع الروسية لوجود 130 حافلة تقف عند نقاط التفتيش في منطقة بيلغورود، جاهزة لنقل الطلاب الهنود وغيرهم من الأجانب من خاركوف وسومي.
شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.
في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيون، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.