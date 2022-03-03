https://arabic.sputniknews.com/20220303/لافروف-الأمر-متروك-لمواطني-أوكرانيا-لتقرير-كيفية-استمرار-العيش-في-بلدهم-1059396960.html
لافروف: الأمر متروك لمواطني أوكرانيا لتقرير كيفية استمرار العيش في بلدهم
لافروف: الأمر متروك لمواطني أوكرانيا لتقرير كيفية استمرار العيش في بلدهم
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأمر متروك للشعب الأوكراني ليقرر كيف ستستمر أوكرانيا في العيش ومن سيقودها. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:43+0000
2022-03-03T10:43+0000
2022-03-03T10:47+0000
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وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: "يجب على الشعب الأوكراني نفسه، أو بالأحرى جميع الشعوب التي تعيش في أوكرانيا المتعددة الجنسيات، أن يقرروا كيفية الاستمرار في العيش في أوكرانيا ومن يختارون من أجل قيادة هذا البلد".شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيون، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/لافروف-عن-احتمال-نشوب-حرب-نووية-اسألوا-بايدن-عن-ذلك-1059378137.html
https://arabic.sputniknews.com/20220303/وزير-الخارجية-الروسي-يلتقي-بوسائل-الإعلام-الروسية-والأجنبية-للحديث-عن-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059392964.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
لافروف: الأمر متروك لمواطني أوكرانيا لتقرير كيفية استمرار العيش في بلدهم
10:43 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 10:47 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأمر متروك للشعب الأوكراني ليقرر كيف ستستمر أوكرانيا في العيش ومن سيقودها.
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: "يجب على الشعب الأوكراني نفسه، أو بالأحرى جميع الشعوب التي تعيش في أوكرانيا المتعددة الجنسيات، أن يقرروا كيفية الاستمرار في العيش في أوكرانيا ومن يختارون من أجل قيادة هذا البلد".
شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.
في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيون، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.