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https://arabic.sputniknews.com/20220303/لافروف-الأمر-متروك-لمواطني-أوكرانيا-لتقرير-كيفية-استمرار-العيش-في-بلدهم-1059396960.html
لافروف: الأمر متروك لمواطني أوكرانيا لتقرير كيفية استمرار العيش في بلدهم
لافروف: الأمر متروك لمواطني أوكرانيا لتقرير كيفية استمرار العيش في بلدهم
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأمر متروك للشعب الأوكراني ليقرر كيف ستستمر أوكرانيا في العيش ومن سيقودها. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:43+0000
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وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: "يجب على الشعب الأوكراني نفسه، أو بالأحرى جميع الشعوب التي تعيش في أوكرانيا المتعددة الجنسيات، أن يقرروا كيفية الاستمرار في العيش في أوكرانيا ومن يختارون من أجل قيادة هذا البلد".شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيون، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/لافروف-عن-احتمال-نشوب-حرب-نووية-اسألوا-بايدن-عن-ذلك-1059378137.html
https://arabic.sputniknews.com/20220303/وزير-الخارجية-الروسي-يلتقي-بوسائل-الإعلام-الروسية-والأجنبية-للحديث-عن-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059392964.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

لافروف: الأمر متروك لمواطني أوكرانيا لتقرير كيفية استمرار العيش في بلدهم

10:43 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 10:47 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأمر متروك للشعب الأوكراني ليقرر كيف ستستمر أوكرانيا في العيش ومن سيقودها.
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: "يجب على الشعب الأوكراني نفسه، أو بالأحرى جميع الشعوب التي تعيش في أوكرانيا المتعددة الجنسيات، أن يقرروا كيفية الاستمرار في العيش في أوكرانيا ومن يختارون من أجل قيادة هذا البلد".
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
تغطية أحداث دونباس
لافروف عن احتمال نشوب حرب نووية: اسألوا بايدن عن ذلك
أمس, 16:06 GMT
شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.
في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيون، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
تغطية أحداث دونباس
وزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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