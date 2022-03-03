https://arabic.sputniknews.com/20220303/مدبولي-يكشف-تأثير-الأزمة-الأوكرانية-على-مصر-واستعدادات-الحكومة-1059406192.html
مدبولي يكشف تأثير الأزمة الأوكرانية على مصر واستعدادات الحكومة
مدبولي يكشف تأثير الأزمة الأوكرانية على مصر واستعدادات الحكومة
كشف مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، عن تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على بلاده، كما كشف عن استعدادات الحكومة المصرية لمواجهة تلك التأثيرات. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:32+0000
2022-03-03T13:32+0000
2022-03-03T13:32+0000
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104474/80/1044748053_0:0:2801:1575_1920x0_80_0_0_71ad7e5ce74826d8e37ac958be4d095b.jpg
ونقلت صحيفة "الشروق" عن مدبولي قوله إن حكومته تعمل على تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق، كما أنه توجه بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لمنع التلاعب بالأسعار أو استغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية.جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي ناقش عدد من الملفات المهمة.وتطرق رئيس الحكومة المصرية خلال الاجتماع إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أشاد بجيمع الهيئات والأجهزة المصرية التي أدت إلى عودة 175 مصريا من أوكرانيا، فور صدور توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.وتابع مدبولي: "من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر هذه الأزمة العالمية".وشدد مدبولي على ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104474/80/1044748053_145:0:2634:1867_1920x0_80_0_0_a428f0d5a3570442ff9f9c8b1e53ffff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
مدبولي يكشف تأثير الأزمة الأوكرانية على مصر واستعدادات الحكومة
تابعنا عبر
كشف مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، عن تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على بلاده، كما كشف عن استعدادات الحكومة المصرية لمواجهة تلك التأثيرات.
ونقلت صحيفة "الشروق"
عن مدبولي قوله إن حكومته تعمل على تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق، كما أنه توجه بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لمنع التلاعب بالأسعار أو استغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي ناقش عدد من الملفات المهمة.
وتطرق رئيس الحكومة المصرية خلال الاجتماع إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أشاد بجيمع الهيئات والأجهزة المصرية التي أدت إلى عودة 175 مصريا من أوكرانيا، فور صدور توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.
ولفت مدبولي إلى أن "هذه الأزمة ألقت بظلالها على العالم بأسره، وخلفت تداعيات سلبية كبيرة"، مشيرا إلى أن "مصر ليست بمعزل عن العالم، وبالتالي فهناك آثار اقتصادية سلبية، وأبعاد مختلفة تعمل الدولة على التخفيف من حدتها".
وتابع مدبولي: "من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر هذه الأزمة العالمية".
وشدد مدبولي على ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع.