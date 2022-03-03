https://arabic.sputniknews.com/20220303/وزير-الاقتصاد-الألماني-يجب-تجميد-أرصدة-الأوليغارشية-الروسية-على-الفور-1059410015.html
وزير الاقتصاد الألماني: يجب تجميد أرصدة الأوليغارشية الروسية على الفور
وزير الاقتصاد الألماني: يجب تجميد أرصدة الأوليغارشية الروسية على الفور
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يجب تجميد أرصدة الأوليغارشية الروسية على الفور. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T14:34+0000
2022-03-03T14:34+0000
2022-03-03T14:35+0000
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رد الوزير على سؤال ذي صلة من وسائل الإعلام "يجب تجميد أصول الأوليغارشية على الفور. إنني أنطلق من حقيقة أن الحكومة الألمانية تعطي الأوامر اللازمة للإدارات ذات الصلة".ودعا هابيك إلى ضرورة استبدال صادرات الغاز من روسيا، مشيرا إلى أن العمل جار في هذا الاتجاه "إن هدف هذه الحكومة ووزارتي شخصيا هو التخلص من هذا الاعتماد في أقرب وقت ممكن، للحصول على السيادة الاستراتيجية بفضل التخلي عن الطاقة الأحفورية ... نحن منخرطون في تنويع إمدادات الطاقة، لكن هذا لم يكتمل".وأوضح هابيك في خطابه، أن وزارة الاقتصاد الألمانية تنطلق من حقيقة أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تستمر على المدى الطويل "نرى أن أسعار الطاقة مرتفعة. وبالمقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، كانت الزيادة تقارب 130 بالمائة مقارنة بما كانت عليه ... الغاز أغلى بنسبة 100 بالمائة، والفحم أغلى بنسبة 200 بالمائة، والنفط أكثر من نسبة 35 في المائة. سنرى ذلك في أسعار المستهلكين والصناعة والاقتصاد ككل. ولا أفترض أن هذه الأسعار ستظل مرتفعة للغاية على المدى الطويل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
وزير الاقتصاد الألماني: يجب تجميد أرصدة الأوليغارشية الروسية على الفور
14:34 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يجب تجميد أرصدة الأوليغارشية الروسية على الفور.
رد الوزير على سؤال ذي صلة من وسائل الإعلام "يجب تجميد أصول الأوليغارشية على الفور. إنني أنطلق من حقيقة أن الحكومة الألمانية تعطي الأوامر اللازمة للإدارات ذات الصلة".
ودعا هابيك إلى ضرورة استبدال صادرات الغاز من روسيا، مشيرا إلى أن العمل جار في هذا الاتجاه "إن هدف هذه الحكومة ووزارتي شخصيا هو التخلص من هذا الاعتماد في أقرب وقت ممكن، للحصول على السيادة الاستراتيجية بفضل التخلي عن الطاقة الأحفورية ... نحن منخرطون في تنويع إمدادات الطاقة، لكن هذا لم يكتمل".
وتابع الوزير الألماني "يتم استيراد المواد الخام والمعادن والغاز بكميات كبيرة من روسيا ويجب الآن استبدالها وبناء على ذلك (هناك) بحث في أماكن أخرى ونريد تقديم الدعم في ذلك".
وأوضح هابيك في خطابه، أن وزارة الاقتصاد الألمانية تنطلق من حقيقة أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تستمر على المدى الطويل "نرى أن أسعار الطاقة مرتفعة. وبالمقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، كانت الزيادة تقارب 130 بالمائة مقارنة بما كانت عليه ... الغاز أغلى بنسبة 100 بالمائة، والفحم أغلى بنسبة 200 بالمائة، والنفط أكثر من نسبة 35 في المائة. سنرى ذلك في أسعار المستهلكين والصناعة والاقتصاد ككل. ولا أفترض أن هذه الأسعار ستظل مرتفعة للغاية على المدى الطويل".