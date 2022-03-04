https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتعال-النيران-في-محطة-زابوريجيا-الأوكرانية-للطاقة-النووية-1059430656.html
محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T00:12+0000
2022-03-04T00:12+0000
2022-03-04T00:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية". ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
00:12 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 00:55 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.
موسكو - سبوتنيك
. وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".
ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.
في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.