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محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتعال-النيران-في-محطة-زابوريجيا-الأوكرانية-للطاقة-النووية-1059430656.html
محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T00:12+0000
2022-03-04T00:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية". ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.
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أخبار أوكرانيا

محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها

00:12 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 00:55 GMT 04.03.2022)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.
موسكو - سبوتنيك. وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".
ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.
في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
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