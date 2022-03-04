https://arabic.sputniknews.com/20220304/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يدين-تصريحات-سيناتور-أمريكي-ينادي-بقتل-الرئيس-بوتين-1059434295.html
السفير الروسي لدى واشنطن يدين تصريحات سيناتور أمريكي ينادي بقتل الرئيس بوتين
السفير الروسي لدى واشنطن يدين تصريحات سيناتور أمريكي ينادي بقتل الرئيس بوتين
وجهت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إدانة وطلب توضيح رسمي للسلطات الأمريكية بشأن تصريحات السيناتور ليندسي غراهام بشأن الرئيس... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T07:27+0000
2022-03-04T07:27+0000
2022-03-04T07:27+0000
العالم
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ونشرت السفارة الروسية على صفحتها الخاصة على منصة "فيسبوك" بيانا قالت فيه: "نطالب بتفسير رسمي وندين بشدة التصريحات الإجرامية لهذا السيناتور الأمريكي".وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن "تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب"، مشيرا إلى أن درجة الخوف من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة للروس تخطت نطاقها المألوف.وتابع قائلا: "من المستحيل تصديق أن سناتور يبشر بقيمه الأخلاقية باعتباره مرشدًا للبشرية جمعاء ويمكنه أن يدعو إلى الإرهاب والقتل كسبيل لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفير الروسي لدى واشنطن يدين تصريحات سيناتور أمريكي ينادي بقتل الرئيس بوتين
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وجهت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إدانة وطلب توضيح رسمي للسلطات الأمريكية بشأن تصريحات السيناتور ليندسي غراهام بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونشرت السفارة الروسية على صفحتها الخاصة على منصة "فيسبوك" بيانا قالت فيه: "نطالب بتفسير رسمي وندين بشدة التصريحات الإجرامية لهذا السيناتور الأمريكي".
وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن "تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب"، مشيرا إلى أن درجة الخوف من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة للروس تخطت نطاقها المألوف.
وتابع قائلا: "من المستحيل تصديق أن سناتور يبشر بقيمه الأخلاقية باعتباره مرشدًا للبشرية جمعاء ويمكنه أن يدعو إلى الإرهاب والقتل كسبيل لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".