عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220304/السودان-يشدد-إجراءات-الرقابة-على-المواد-البترولية-في-النيل-الأبيض-1059453653.html
السودان يشدد إجراءات الرقابة على المواد البترولية في النيل الأبيض
السودان يشدد إجراءات الرقابة على المواد البترولية في النيل الأبيض
تشدد السلطات السودانية إجراءات الرقابة على الغاز والمواد البترولية في النيل الأبيض، حسبما أعلن عبد الباسط جعفر إبراهيم، مدير الإدارة العامة للنقل العام... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:03+0000
2022-03-04T15:03+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1049623219_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0ba6f120fe9b0c81c345f5ebf84c9ab6.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن إبراهيم تأكيده على التزامه بتهيئة بيئة العمل وتوفير فرص التدريب الداخلي الخارجي والأمن الوظيفي للعاملين.وشدد المسؤول السوداني على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرا إلى أهمية تشديد الرقابة لضمان انسياب الغاز والمواد البترولية فى كافة أنحاء الولاية بالصورة المثلى، كما تعهد بحل كافة المشاكل وإزالة المعوقات التي تعترض سير العمل.ونوه إبراهيم بأهمية التنسيق لتجاوز تحديات المرحلة فى ظل تصاعد وارتفاع أسعار المواد البترولية، مطالبا مديري الإدارات المتخصصة والوحدات بوضع خطط شاملة ورفع تقارير الأداء فى وقتها لمناقشتها وتقديم المقترحات والحلول.في السياق ذاته، وجه مدير الإدارة العامة للنقل العام والبترول بتسجيل مواقف المواصلات الداخلية بإسم إدارة النقل العام والبترول واستخراج شهادات البحث لضمان عدم التعدى عليها، وكذلك تفعيل لوائح وضوابط توزيع الغاز والمواد البترولية منعا للتسرب.واختتم إبراهيم قوله بأنه أعلن عن إنشاء نقطتي مراقبة في كل من مدينة ود جار النبي مدخل الولاية ونقطة عبور عسلاية لرصد كميات الوقود والغاز الداخلة إلى الولاية ومتابعتها حتى وصولها المستودعات ومحطات الوقود فى كافة أنحاء الولاية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1049623219_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_709c19e778553b1f70cab48eedcaaa15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

السودان يشدد إجراءات الرقابة على المواد البترولية في النيل الأبيض

15:03 GMT 04.03.2022
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRAمنظر جوي لتلاقي النيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم، السودان 17 فبراير 2020
منظر جوي لتلاقي النيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم، السودان 17 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
تابعنا عبرGoogle news
تشدد السلطات السودانية إجراءات الرقابة على الغاز والمواد البترولية في النيل الأبيض، حسبما أعلن عبد الباسط جعفر إبراهيم، مدير الإدارة العامة للنقل العام والبترول في ولاية النيل الأبيض.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن إبراهيم تأكيده على التزامه بتهيئة بيئة العمل وتوفير فرص التدريب الداخلي الخارجي والأمن الوظيفي للعاملين.
وشدد المسؤول السوداني على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرا إلى أهمية تشديد الرقابة لضمان انسياب الغاز والمواد البترولية فى كافة أنحاء الولاية بالصورة المثلى، كما تعهد بحل كافة المشاكل وإزالة المعوقات التي تعترض سير العمل.
ونوه إبراهيم بأهمية التنسيق لتجاوز تحديات المرحلة فى ظل تصاعد وارتفاع أسعار المواد البترولية، مطالبا مديري الإدارات المتخصصة والوحدات بوضع خطط شاملة ورفع تقارير الأداء فى وقتها لمناقشتها وتقديم المقترحات والحلول.
في السياق ذاته، وجه مدير الإدارة العامة للنقل العام والبترول بتسجيل مواقف المواصلات الداخلية بإسم إدارة النقل العام والبترول واستخراج شهادات البحث لضمان عدم التعدى عليها، وكذلك تفعيل لوائح وضوابط توزيع الغاز والمواد البترولية منعا للتسرب.
واختتم إبراهيم قوله بأنه أعلن عن إنشاء نقطتي مراقبة في كل من مدينة ود جار النبي مدخل الولاية ونقطة عبور عسلاية لرصد كميات الوقود والغاز الداخلة إلى الولاية ومتابعتها حتى وصولها المستودعات ومحطات الوقود فى كافة أنحاء الولاية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس15:26 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала