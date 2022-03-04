https://arabic.sputniknews.com/20220304/السودان-يشدد-إجراءات-الرقابة-على-المواد-البترولية-في-النيل-الأبيض-1059453653.html
السودان يشدد إجراءات الرقابة على المواد البترولية في النيل الأبيض
السودان يشدد إجراءات الرقابة على المواد البترولية في النيل الأبيض
تشدد السلطات السودانية إجراءات الرقابة على الغاز والمواد البترولية في النيل الأبيض، حسبما أعلن عبد الباسط جعفر إبراهيم، مدير الإدارة العامة للنقل العام... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:03+0000
2022-03-04T15:03+0000
2022-03-04T15:03+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1049623219_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0ba6f120fe9b0c81c345f5ebf84c9ab6.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن إبراهيم تأكيده على التزامه بتهيئة بيئة العمل وتوفير فرص التدريب الداخلي الخارجي والأمن الوظيفي للعاملين.وشدد المسؤول السوداني على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرا إلى أهمية تشديد الرقابة لضمان انسياب الغاز والمواد البترولية فى كافة أنحاء الولاية بالصورة المثلى، كما تعهد بحل كافة المشاكل وإزالة المعوقات التي تعترض سير العمل.ونوه إبراهيم بأهمية التنسيق لتجاوز تحديات المرحلة فى ظل تصاعد وارتفاع أسعار المواد البترولية، مطالبا مديري الإدارات المتخصصة والوحدات بوضع خطط شاملة ورفع تقارير الأداء فى وقتها لمناقشتها وتقديم المقترحات والحلول.في السياق ذاته، وجه مدير الإدارة العامة للنقل العام والبترول بتسجيل مواقف المواصلات الداخلية بإسم إدارة النقل العام والبترول واستخراج شهادات البحث لضمان عدم التعدى عليها، وكذلك تفعيل لوائح وضوابط توزيع الغاز والمواد البترولية منعا للتسرب.واختتم إبراهيم قوله بأنه أعلن عن إنشاء نقطتي مراقبة في كل من مدينة ود جار النبي مدخل الولاية ونقطة عبور عسلاية لرصد كميات الوقود والغاز الداخلة إلى الولاية ومتابعتها حتى وصولها المستودعات ومحطات الوقود فى كافة أنحاء الولاية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1049623219_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_709c19e778553b1f70cab48eedcaaa15.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
السودان يشدد إجراءات الرقابة على المواد البترولية في النيل الأبيض
تابعنا عبر
تشدد السلطات السودانية إجراءات الرقابة على الغاز والمواد البترولية في النيل الأبيض، حسبما أعلن عبد الباسط جعفر إبراهيم، مدير الإدارة العامة للنقل العام والبترول في ولاية النيل الأبيض.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"
عن إبراهيم تأكيده على التزامه بتهيئة بيئة العمل وتوفير فرص التدريب الداخلي الخارجي والأمن الوظيفي للعاملين.
وشدد المسؤول السوداني على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرا إلى أهمية تشديد الرقابة لضمان انسياب الغاز والمواد البترولية فى كافة أنحاء الولاية بالصورة المثلى، كما تعهد بحل كافة المشاكل وإزالة المعوقات التي تعترض سير العمل.
ونوه إبراهيم بأهمية التنسيق لتجاوز تحديات المرحلة فى ظل تصاعد وارتفاع أسعار المواد البترولية، مطالبا مديري الإدارات المتخصصة والوحدات بوضع خطط شاملة ورفع تقارير الأداء فى وقتها لمناقشتها وتقديم المقترحات والحلول.
في السياق ذاته، وجه مدير الإدارة العامة للنقل العام والبترول بتسجيل مواقف المواصلات الداخلية بإسم إدارة النقل العام والبترول واستخراج شهادات البحث لضمان عدم التعدى عليها، وكذلك تفعيل لوائح وضوابط توزيع الغاز والمواد البترولية منعا للتسرب.
واختتم إبراهيم قوله بأنه أعلن عن إنشاء نقطتي مراقبة في كل من مدينة ود جار النبي مدخل الولاية ونقطة عبور عسلاية لرصد كميات الوقود والغاز الداخلة إلى الولاية ومتابعتها حتى وصولها المستودعات ومحطات الوقود فى كافة أنحاء الولاية.