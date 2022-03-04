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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/ترودو-كندا-لا-تملك-طائرات-مقاتلة-يمكن-للجيش-الأوكراني-استخدامها-1059464388.html
ترودو: كندا لا تملك طائرات مقاتلة يمكن للجيش الأوكراني ‏استخدامها
ترودو: كندا لا تملك طائرات مقاتلة يمكن للجيش الأوكراني ‏استخدامها
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تملك أنواع الطائرات المقاتلة التي يستطيع الجيش الأوكراني استخدامها، وذلك في رد منه على سؤال عما... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T19:04+0000
2022-03-04T19:06+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترودو موضحا: "يتم تدريب الجيش الأوكراني على طائرات "ميغ" وطائرات مقاتلة من الطراز السوفييتي لا تمتلكها كندا".في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية خاصة لنزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا، استجابة لطلبات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للدفاع عن الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت أمريكا وكندا وحلفائهما، بمن فيهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا عقوبات شاملة ضد روسيا، ويقدمون مساعدات عسكرية لأوكرانيا.وزودت أمريكا أوكرانيا بصواريخ جافلين المضادة للدبابات، بينما أكدت ألمانيا بصواريخ "ستينغر"، من بين معدات أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/كندا-تتعهد-بإرسال-أسلحة-فتاكة-إلى-أوكرانيا-1059412464.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا, العالم, سلاح روسيا

ترودو: كندا لا تملك طائرات مقاتلة يمكن للجيش الأوكراني ‏استخدامها

19:04 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 19:06 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / Patrick Doyleرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
© REUTERS / Patrick Doyle
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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تملك أنواع الطائرات المقاتلة التي يستطيع الجيش الأوكراني استخدامها، وذلك في رد منه على سؤال عما إذا كانت كندا مستعدة لتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترودو موضحا: "يتم تدريب الجيش الأوكراني على طائرات "ميغ" وطائرات مقاتلة من الطراز السوفييتي لا تمتلكها كندا".
في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية خاصة لنزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا، استجابة لطلبات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للدفاع عن الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية.
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
كندا تتعهد بإرسال أسلحة "فتاكة" إلى أوكرانيا
أمس, 15:12 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت أمريكا وكندا وحلفائهما، بمن فيهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا عقوبات شاملة ضد روسيا، ويقدمون مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وزودت أمريكا أوكرانيا بصواريخ جافلين المضادة للدبابات، بينما أكدت ألمانيا بصواريخ "ستينغر"، من بين معدات أخرى.
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