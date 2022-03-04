https://arabic.sputniknews.com/20220304/ترودو-كندا-لا-تملك-طائرات-مقاتلة-يمكن-للجيش-الأوكراني-استخدامها-1059464388.html
ترودو: كندا لا تملك طائرات مقاتلة يمكن للجيش الأوكراني استخدامها
ترودو: كندا لا تملك طائرات مقاتلة يمكن للجيش الأوكراني استخدامها
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تملك أنواع الطائرات المقاتلة التي يستطيع الجيش الأوكراني استخدامها، وذلك في رد منه على سؤال عما... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T19:04+0000
2022-03-04T19:04+0000
2022-03-04T19:06+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار كندا
العالم
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1057546382_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_586d4e7f601559bc0e42c1aa5a7e8cb3.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترودو موضحا: "يتم تدريب الجيش الأوكراني على طائرات "ميغ" وطائرات مقاتلة من الطراز السوفييتي لا تمتلكها كندا".في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية خاصة لنزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا، استجابة لطلبات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للدفاع عن الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت أمريكا وكندا وحلفائهما، بمن فيهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا عقوبات شاملة ضد روسيا، ويقدمون مساعدات عسكرية لأوكرانيا.وزودت أمريكا أوكرانيا بصواريخ جافلين المضادة للدبابات، بينما أكدت ألمانيا بصواريخ "ستينغر"، من بين معدات أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/كندا-تتعهد-بإرسال-أسلحة-فتاكة-إلى-أوكرانيا-1059412464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1057546382_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_068043e08bb57cbaf2daeeaa4f7db6d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا, العالم, سلاح روسيا
ترودو: كندا لا تملك طائرات مقاتلة يمكن للجيش الأوكراني استخدامها
19:04 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 19:06 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تملك أنواع الطائرات المقاتلة التي يستطيع الجيش الأوكراني استخدامها، وذلك في رد منه على سؤال عما إذا كانت كندا مستعدة لتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترودو موضحا: "يتم تدريب الجيش الأوكراني على طائرات "ميغ" وطائرات مقاتلة من الطراز السوفييتي لا تمتلكها كندا".
في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية خاصة لنزع السلاح وإزالة النازية من أوكرانيا، استجابة لطلبات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للدفاع عن الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر، وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت أمريكا وكندا وحلفائهما، بمن فيهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا عقوبات شاملة ضد روسيا، ويقدمون مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وزودت أمريكا أوكرانيا بصواريخ جافلين المضادة للدبابات، بينما أكدت ألمانيا بصواريخ "ستينغر"، من بين معدات أخرى.