تغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

تستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.
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تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم التاسع على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
16:37 GMT 04.03.2022
رئيس الأركان الروسية يناقش الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي
أعلن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قد أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الأركان الرئيسية للقوات المسلحة الفرنسية، وناقش الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.
16:26 GMT 04.03.2022
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تعلن أنها ستتوقف مؤقتًا عن العمل في روسيا.
16:22 GMT 04.03.2022
شركة "هنكل" الألمانية للصناعات الكيماوية تعلق جميع الاستثمارات المخطط لها في روسيا.
16:08 GMT 04.03.2022
"البنتاغون" ينشئ خط اتصال مع الدفاع الروسية لتقليل المخاطر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، في بيان صدر في النشرة اليومية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إنشاء "خط اتصال مباشر مع وزارة الدفاع الروسية لتقليل مخاطر حدوث (سوء تفاهم خطير)".
15:39 GMT 04.03.2022
الاستخبارات الروسية: "الناتو" ينقل إرهابيين إلى أوكرانيا بعضهم من التنف السورية
قالت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن استخبارات دول حلف الناتو ينقلون مسلحين إرهابيين إلى أوكرانيا.
وأشارت الاستخبارات الروسية، إلى أنه تم إعداد إرهابيين في قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرة أمريكا في سوريا يعتزم استخدامهم في دونباس.
14:39 GMT 04.03.2022
لافروف يطلع نظيره السعودي على تطورات الأوضاع في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أطلع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، على تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.
"سيرغي لافروف أطلع فيصل بن فرحان بالتفصيل على تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة الجارية هناك، وأعرب (لافروف) عن نهجنا (روسيا) الراسخ بشأن إمكانية إجراء المفاوضات مع السلطات الأوكرانية.. تم التأكيد بشكل خاص على أن الأولوية في ظل مهام نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، فإن الأولوية تكون لضمان سلامة السكان المدنيين".
14:29 GMT 04.03.2022
أوغلو: تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا
أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا.
14:19 GMT 04.03.2022
سويسرا تحظر تصدير سلع تعزز قطاع الدفاع في روسيا
أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة، حظر تصدير السلع التي يمكن أن تسهم في تعزيز عسكري وتقني لروسيا أو تطوير قطاع الدفاع والأمن.
13:47 GMT 04.03.2022
انفجارات متتالية تهز العاصمة كييف
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مراسلها في العاصمة الأوكرانية كييف، "بسماع دوي عدة انفجارات في تتابع سريع"، اليوم الجمعة، بالتزامن مع "انطلاق صافرات التحذير من الغارات الجوية"، وبحسب المزاعم، لم يتم التعرف على مصدر الانفجارات.
13:41 GMT 04.03.2022
13:39 GMT 04.03.2022
الجيش الأوكراني يقصف مدينة دوكوتشايفسك
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، قيام الجيش الأوكراني بقصف مدينة دوكوتشايفسك بـ12 قذيفة من عيار 120 ميليمترا.
13:06 GMT 04.03.2022
الكرملين يعلق على تصريحات سيناتور أمريكي بارز حول "اغتيال بوتين"
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على تصريحات السيناتور الأمريكي البارز، ليندسي غراهام في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "من الصعب جدًا العثور على الكلمات. وبالطبع في هذه الأيام لا يتمكن الجميع من الحفاظ على عقل رصين، بل ويمكنني أن أقول عقلًا سليمًا. لذلك كثيرون للأسف يذهبون عن طريق العقل".
ودعا غراهام، العضو بالكونغرس عن ولاية ساوث كارولينا منذ 17 سنة، إلى قتل بوتين، بطريقة غادرة كالتي اغتالوا بها قيصر روما الشهير، يوليوس قيصر، في 15 مارس العام 44 قبل الميلاد.
13:00 GMT 04.03.2022
12:39 GMT 04.03.2022
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير نقطة قيادة تابعة لكتيبة "آيدار" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية إنها دمرت "نقطة المراقبة والقيادة التابعة لكتيبة (آيدار) باستخدام طائرة مسيّرة من طراز "إينوخوديتس" على أراضي جمهورية دونيتسك.
الجدير بالذكر، أن طائرة "إينوخوديتس – رو" (ولها اسم آخر: "سيريوس") طائرة مسيرة كبيرة ذات محركين، ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 2500 كيلوغرام.
12:37 GMT 04.03.2022
طائرة "إينوخوديتس" الروسية تدمر مركز قيادة "آيدار" في دونيتسك
12:07 GMT 04.03.2022
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11:17 GMT 04.03.2022
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10:51 GMT 04.03.2022
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