تغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الكرملين يعلق على تصريحات سيناتور أمريكي بارز حول "اغتيال بوتين"

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على تصريحات السيناتور الأمريكي البارز، ليندسي غراهام في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "من الصعب جدًا العثور على الكلمات. وبالطبع في هذه الأيام لا يتمكن الجميع من الحفاظ على عقل رصين، بل ويمكنني أن أقول عقلًا سليمًا. لذلك كثيرون للأسف يذهبون عن طريق العقل".

ودعا غراهام، العضو بالكونغرس عن ولاية ساوث كارولينا منذ 17 سنة، إلى قتل بوتين، بطريقة غادرة كالتي اغتالوا بها قيصر روما الشهير، يوليوس قيصر، في 15 مارس العام 44 قبل الميلاد.