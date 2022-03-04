https://arabic.sputniknews.com/20220304/تقرير-إيران-أصبحت-قادرة-على-إنتاج-4-قنابل-نووية-ولن-يوقفها-أحد-1059443176.html

تقرير: إيران أصبحت قادرة على إنتاج 4 قنابل نووية ولن يوقفها أحد

تقرير: إيران أصبحت قادرة على إنتاج 4 قنابل نووية ولن يوقفها أحد

حذرت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" من أن إيران أصبحت الآن قادرة على إنتاج مكونات لتصنيع 4 قنابل نووية، وأنها تقوم بتطوير أنظمتها الصاروخية لحمل الرؤوس... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T11:11+0000

2022-03-04T11:11+0000

2022-03-04T11:11+0000

العالم

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقالت المؤسسة في تقرير مطول أن اتفاق العام 2015 الموقع بين طهران و6 دول كبرى لن يمنع إيران من إنتاج الأسلحة النووية، وأن على الولايات المتحدة أن تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بديل.ونبهت إلى أنه "في الوقت الحالي، إذا قرر النظام الإيراني صنع سلاحه النووي الأول، فقد يحتاج إلى أقل من ثلاثة أسابيع لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية".وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، جدد تأكيد أن بلاده لا تسعى إلى تطوير سلاح نووي، معتبرًا أن اتهامها بذلك "ادعاء سخيف".وكان خامنئي يتحدث الشهر الماضي في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه في العام 1978، عندما قال إن "جبهة العدو تقول إن إيران تفصلها المسافة الفلانية عن إنتاج القنبلة. هذه ادعاءات سخيفة ولا معنى لها".وأضاف: "هم أنفسهم يعرفون أننا لا نسعى إلى السلاح النووي. نريد الاستفادة السلمية من الطاقة النووية. إنهم يعرفون ذلك لكنهم يريدون أن يقع شعب إيران في مشكلات حين يحتاج هذه الطاقة غدا".ونفت طهران مرارا سعيها لتطوير سلاح نووي، وهو ما سبق لدول غربية في مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، أن اتهمتها بالعمل عليه.وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد علي باقري، كبير مفاوضي طهران في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، أن التوصل إلى تفاهم بات أقرب "من أي وقت مضى".

https://arabic.sputniknews.com/20220217/الخارجية-الإيرانية-حقيقة-الاتفاق-النووي-بعيدة-عن-القصص-الملفقة-التي-يتم-تداولها-دون-مصادر-1058783092.html

https://arabic.sputniknews.com/20220218/خامنئي-يعتبر-اتهام-إيران-بالسعي-لتطوير-سلاح-نووي-ادعاء-سخيفا-1058793710.html

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العالم, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني