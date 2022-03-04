https://arabic.sputniknews.com/20220304/رئيس-الوفد-الأوكراني-يتحدث-عن-سير-المفاوضات-مع-روسيا-1059442185.html
رئيس الوفد الأوكراني يتحدث عن سير المفاوضات مع روسيا
رئيس الوفد الأوكراني يتحدث عن سير المفاوضات مع روسيا
أعلن رئيس الوفد الأوكراني عن قضايا يركّز عليها، وفقا لرؤيته، موفدو روسيا إلى المفاوضات مع ممثلي السلطات الأوكرانية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T10:33+0000
2022-03-04T10:33+0000
2022-03-04T10:36+0000
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أخبار أوكرانيا
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وبحسب أليكسي أريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أصبح عدم نشر بعض صنوف الأسلحة في أراضي أوكرانيا الموضوع الرئيسي في المفاوضات الأوكرانية الروسية.ووفق صحيفة "سترانا" الأوكرانية، ادعى أريستوفيتش أن الوفد الروسي لم يعد يركز على تحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين.وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رئيس الوفد الأوكراني يتحدث عن سير المفاوضات مع روسيا
10:33 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 10:36 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوفد الأوكراني عن قضايا يركّز عليها، وفقا لرؤيته، موفدو روسيا إلى المفاوضات مع ممثلي السلطات الأوكرانية.
وبحسب أليكسي أريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أصبح عدم نشر بعض صنوف الأسلحة في أراضي أوكرانيا الموضوع الرئيسي في المفاوضات الأوكرانية الروسية.
وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.