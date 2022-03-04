https://arabic.sputniknews.com/20220304/طريقة-تحميل-برنامج-تلغرام-بعد-أنباء-تقييد-الوصول-إليه-في-الدول-الأوروبية-1059448144.html
طريقة تحميل برنامج "تلغرام" بعد أنباء تقييد الوصول إليه في الدول الأوروبية
طريقة تحميل برنامج "تلغرام" بعد أنباء تقييد الوصول إليه في الدول الأوروبية
أفادت المعلومات بقيام الدول الأوروبية بتحديد الوصول إلى قنوات تطبيق "تلغرام"، عن طريق حجب إمكانية تحميل إصدارات البرنامج من متجر "غوغل باي". 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:15+0000
2022-03-04T13:15+0000
2022-03-04T13:15+0000
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وتقوم الدول الأوروبية بحجب وصول وسائل الإعلام الروسية بشكل عام، بالإضافة إلى حجب صفحات وسائل الإعلام الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي.وللتحميل يمكنكم الضغط على الرابط الموجود في موقع (https://telegram.org/android)، ثم الضغط على كلمة (تحميل البرنامج).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع, العالم
طريقة تحميل برنامج "تلغرام" بعد أنباء تقييد الوصول إليه في الدول الأوروبية
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أفادت المعلومات بقيام الدول الأوروبية بتحديد الوصول إلى قنوات تطبيق "تلغرام"، عن طريق حجب إمكانية تحميل إصدارات البرنامج من متجر "غوغل باي".
وتقوم الدول الأوروبية بحجب وصول وسائل الإعلام الروسية بشكل عام، بالإضافة إلى حجب صفحات وسائل الإعلام الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي حال عدم إمكانية الوصول إلى تطبيق "تلغرام" أو "تيليجرام" عن طريق المتاجر المعتادة مثل "غوغل باي" أو غيرها، يمكنكم تحميل البرنامج بكل بساطة وبشكل مباشر من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لـ"تلغرام"، (https://telegram.org/android)، الذي لن يخضع للعقوبات أو لأي قيود.
وللتحميل يمكنكم الضغط على الرابط الموجود في موقع (https://telegram.org/android
)، ثم الضغط على كلمة (تحميل البرنامج).
كما يمكنكم متابعة أهم الأخبار حول العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا وآخر المستجدات مع إمكانية تحميل الصور ومقاطع الفيديو ومعرفة تفاصيل الحدث لحظة بلحظة من خلال متابعة قناة وكالة "سبوتنيك" على تلغرام عن طريق الضغط على الرابط المرفق: (https://t.me/Sputnik_Arabic).