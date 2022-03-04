عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/طريقة-تحميل-برنامج-تلغرام-بعد-أنباء-تقييد-الوصول-إليه-في-الدول-الأوروبية-1059448144.html
طريقة تحميل برنامج "تلغرام" بعد أنباء تقييد الوصول إليه في الدول الأوروبية
طريقة تحميل برنامج "تلغرام" بعد أنباء تقييد الوصول إليه في الدول الأوروبية
أفادت المعلومات بقيام الدول الأوروبية بتحديد الوصول إلى قنوات تطبيق "تلغرام"، عن طريق حجب إمكانية تحميل إصدارات البرنامج من متجر "غوغل باي". 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:15+0000
2022-03-04T13:15+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
مجتمع
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104262/65/1042626559_0:580:5568:3712_1920x0_80_0_0_51f58341d81879f9085c4d69ae2157ac.jpg
وتقوم الدول الأوروبية بحجب وصول وسائل الإعلام الروسية بشكل عام، بالإضافة إلى حجب صفحات وسائل الإعلام الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي.وللتحميل يمكنكم الضغط على الرابط الموجود في موقع (https://telegram.org/android)، ثم الضغط على كلمة (تحميل البرنامج).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104262/65/1042626559_604:0:5553:3712_1920x0_80_0_0_03a5e4767de80b3256a2502dcf170100.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجتمع, العالم

طريقة تحميل برنامج "تلغرام" بعد أنباء تقييد الوصول إليه في الدول الأوروبية

13:15 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaتلغرام
تلغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبرGoogle news
أفادت المعلومات بقيام الدول الأوروبية بتحديد الوصول إلى قنوات تطبيق "تلغرام"، عن طريق حجب إمكانية تحميل إصدارات البرنامج من متجر "غوغل باي".
وتقوم الدول الأوروبية بحجب وصول وسائل الإعلام الروسية بشكل عام، بالإضافة إلى حجب صفحات وسائل الإعلام الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حال عدم إمكانية الوصول إلى تطبيق "تلغرام" أو "تيليجرام" عن طريق المتاجر المعتادة مثل "غوغل باي" أو غيرها، يمكنكم تحميل البرنامج بكل بساطة وبشكل مباشر من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لـ"تلغرام"، (https://telegram.org/android)، الذي لن يخضع للعقوبات أو لأي قيود.

وللتحميل يمكنكم الضغط على الرابط الموجود في موقع (https://telegram.org/android)، ثم الضغط على كلمة (تحميل البرنامج).

كما يمكنكم متابعة أهم الأخبار حول العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا وآخر المستجدات مع إمكانية تحميل الصور ومقاطع الفيديو ومعرفة تفاصيل الحدث لحظة بلحظة من خلال متابعة قناة وكالة "سبوتنيك" على تلغرام عن طريق الضغط على الرابط المرفق: (https://t.me/Sputnik_Arabic).

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:47 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала