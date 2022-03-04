https://arabic.sputniknews.com/20220304/لن-يتم-إغلاق-قناة-بنما-أمام-السفن-الروسية-1059436919.html
لن يتم إغلاق قناة بنما أمام السفن الروسية
لن يتم إغلاق قناة بنما أمام السفن الروسية
استبعدت هيئة قناة بنما (ACP) احتمال إغلاق ممر السفن الروسية بسبب النزاع في أوكرانيا، والتزامها بإعلان الحياد الذي صادقت عليه منذ عام 1977. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T08:40+0000
2022-03-04T08:40+0000
2022-03-04T08:40+0000
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وأكدت الهيئة في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام المحلية، أن "قناة بنما تتابع عن كثب الوضع الحالي في أوكرانيا، لكنها ممر مائي دولي محايد بشكل دائم".وتمت المصادقة على إعلان الحياد منذ التوقيع في عام 1977 على المعاهدات بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك جيمي كارتر وزعيم البرزخ عمر توريخوس، والذي أقر استعادة بنما السيطرة على الطريق عبر المحيطـ حيث يضمن هذا الإعلان العبور الآمن والمفتوح لسفن جميع الدول، في كل من السلم والحرب.وكانت مجموعة من الأوكرانيين في بنما قد طالبت، يوم 2 مارس/ آذار، إدارة الرئيس لورنتينو نيتو كورتيزو بإغلاق القناة أمام السفن الروسية، تماشيا مع العقوبات المفروضة على الكرملين من قبل مختلف القوى الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مصر-تؤكد-حيادية-قناة-السويس-بعد-تقارير-عن-طلب-أمريكا-إغلاقها-أمام-روسيا-1059343279.html
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بنما, العالم, أخبار أوكرانيا
لن يتم إغلاق قناة بنما أمام السفن الروسية
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استبعدت هيئة قناة بنما (ACP) احتمال إغلاق ممر السفن الروسية بسبب النزاع في أوكرانيا، والتزامها بإعلان الحياد الذي صادقت عليه منذ عام 1977.
وأكدت الهيئة في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام المحلية، أن "قناة بنما تتابع عن كثب الوضع الحالي في أوكرانيا، لكنها ممر مائي دولي محايد بشكل دائم".
وتمت المصادقة على إعلان الحياد منذ التوقيع في عام 1977 على المعاهدات بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك جيمي كارتر وزعيم البرزخ عمر توريخوس، والذي أقر استعادة بنما السيطرة على الطريق عبر المحيطـ حيث يضمن هذا الإعلان العبور الآمن والمفتوح لسفن جميع الدول، في كل من السلم والحرب.
وكانت مجموعة من الأوكرانيين في بنما قد طالبت، يوم 2 مارس/ آذار، إدارة الرئيس لورنتينو نيتو كورتيزو بإغلاق القناة أمام السفن الروسية، تماشيا مع العقوبات المفروضة على الكرملين من قبل مختلف القوى الغربية.