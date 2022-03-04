https://arabic.sputniknews.com/20220304/محكمة-أمريكية-تعيد-فرض-حكم-الإعدام-على-منفذ-تفجير-ماراثون-بوسطن-1059457012.html
محكمة أمريكية تعيد فرض حكم الإعدام على منفذ تفجير ماراثون بوسطن
محكمة أمريكية تعيد فرض حكم الإعدام على منفذ تفجير ماراثون بوسطن
أعادت المحكمة العليا الأمريكية العمل بحكم الإعدام الصادر بحق دزخار تسارناييف لدوره في التفجير القاتل الذي استهدف ماراثون بوسطن في عام 2013، متراجعةً عن حكم... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T16:11+0000
2022-03-04T16:11+0000
2022-03-04T16:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ورفضت المحكمة في حكمها، حجج الدفاع بأن القاضي في محاكمة تسارناييف الجنائية لعام 2015 حكم بشكل غير صحيح في المسائل المتعلقة باختيار هيئة المحلفين والأدلة المقدمة في القضية، وفق قناة cnbc الأمريكية.وكتب القاضي كلارنس توماس في رأي المحكمة أن "دزخار تسارناييف ارتكب جرائم شنيعة"، مضيفا: "تم عكس حكم محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى".كان المدعون قد وصفوا تفجيرات 15 أبريل/نيسان 2013 في بوسطن بأنها "واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية المحلية منذ فظائع 11 سبتمبر".وقتل في الهجوم ثلاثة أشخاص وأُصيب أكثر من 260 عندما انفجرت قنبلتان، زرعهما تسارناييف وشقيقه الأكبر تامرلان وهما من أصول شيشانية، عند خط نهاية السباق.وبعد ثلاثة أيام من الهجوم الإرهابي، قتل تامرلان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الأمريكية، في حين فر دزخار وعُثر عليه لاحقا مختبئا في قارب داخل فناء أحد المنازل في ضاحية ووترتاون في بوسطن.وفي 31 يوليو/ تموز 2020، ألغت محكمة استئناف أمريكية حكم الإعدام الصادر بحق تسارناييف لدوره في التفجير القاتل الذي استهدف ماراثون بوسطن.ووقتها قالت المحكمة، إن تسارناييف سيقضي ما تبقى من حياته في السجن، قبل أن تعيد المحكمة العليا اليوم حكم الإعدام الصادر بحقه.
https://arabic.sputniknews.com/20210322/المحكمة-العليا-الأمريكية-تعيد-النظر-في-تنفيذ-حكم-الإعدام-على-منفذ-هجوم-بوسطن-1048435084.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
محكمة أمريكية تعيد فرض حكم الإعدام على منفذ تفجير ماراثون بوسطن
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أعادت المحكمة العليا الأمريكية العمل بحكم الإعدام الصادر بحق دزخار تسارناييف لدوره في التفجير القاتل الذي استهدف ماراثون بوسطن في عام 2013، متراجعةً عن حكم صادر عن محكمة أدنى.
ورفضت المحكمة في حكمها، حجج الدفاع بأن القاضي في محاكمة تسارناييف الجنائية لعام 2015 حكم بشكل غير صحيح في المسائل المتعلقة باختيار هيئة المحلفين والأدلة المقدمة في القضية، وفق قناة cnbc
الأمريكية.
وكتب القاضي كلارنس توماس في رأي المحكمة أن "دزخار تسارناييف ارتكب جرائم شنيعة"، مضيفا: "تم عكس حكم محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى".
كان المدعون قد وصفوا تفجيرات 15 أبريل/نيسان 2013 في بوسطن بأنها "واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية المحلية منذ فظائع 11 سبتمبر".
وقتل في الهجوم
ثلاثة أشخاص وأُصيب أكثر من 260 عندما انفجرت قنبلتان، زرعهما تسارناييف وشقيقه الأكبر تامرلان وهما من أصول شيشانية، عند خط نهاية السباق.
وبعد ثلاثة أيام من الهجوم الإرهابي، قتل تامرلان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الأمريكية، في حين فر دزخار وعُثر عليه لاحقا مختبئا في قارب داخل فناء أحد المنازل في ضاحية ووترتاون في بوسطن.
وفي 31 يوليو/ تموز 2020، ألغت محكمة استئناف أمريكية حكم الإعدام الصادر بحق تسارناييف لدوره في التفجير القاتل الذي استهدف ماراثون بوسطن.
ووقتها قالت المحكمة، إن تسارناييف سيقضي ما تبقى من حياته في السجن، قبل أن تعيد المحكمة العليا اليوم حكم الإعدام الصادر بحقه.