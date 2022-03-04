https://arabic.sputniknews.com/20220304/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يؤكد-استعداده-للتوجه-إلى-تشيرنوبل-لضمان-السلامة-النووية-1059443762.html
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استعداده للتوجه إلى تشيرنوبل لضمان السلامة النووية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استعداده للتوجه إلى تشيرنوبل لضمان السلامة النووية
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن استعداده للذهاب إلى محطة تشيرنوبل الأوكرانية للطاقة النووية، في القريب العاجل؛ لضمان السلامة... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T11:29+0000
2022-03-04T11:29+0000
2022-03-04T11:29+0000
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جنيف - سبوتنيك. وقال غروسي، في مؤتمر صحفي "أشرت إلى كل من روسيا وأوكرانيا، عن استعدادي للذهاب إلى تشيرنوبل، في أقرب وقت ممكن".وأوضح أن ذلك يأتي على خلفية الحادث، الذي وقع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه (الحريق في مبنى للتدريب بمحيط المحطة)؛ مشيراً إلى أن أوكرانيا أرسلت للوكالة طلبا للمساعدة الفورية.وكان محطات التلفزة الروسية عرضت، في أوقات سابقة، مقاطع مصورة، أظهرت تعاون مشترك من قبل قوات روسية وأوكرانية في محطة تشيرنوبل، للحفاظ على سلامتها.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استعداده للتوجه إلى تشيرنوبل لضمان السلامة النووية
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أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن استعداده للذهاب إلى محطة تشيرنوبل الأوكرانية للطاقة النووية، في القريب العاجل؛ لضمان السلامة النووية.
جنيف - سبوتنيك. وقال غروسي، في مؤتمر صحفي "أشرت إلى كل من روسيا وأوكرانيا، عن استعدادي للذهاب إلى تشيرنوبل، في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أن ذلك يأتي على خلفية الحادث، الذي وقع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
(الحريق في مبنى للتدريب بمحيط المحطة)؛ مشيراً إلى أن أوكرانيا أرسلت للوكالة طلبا للمساعدة الفورية.
وكان محطات التلفزة الروسية عرضت، في أوقات سابقة، مقاطع مصورة، أظهرت تعاون مشترك من قبل قوات روسية وأوكرانية في محطة تشيرنوبل، للحفاظ على سلامتها.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.