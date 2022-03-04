https://arabic.sputniknews.com/20220304/مصدر-مطلع-على-مفاوضات-فيينا-القضايا-الخلافية-مع-أمريكا-ما-زالت-مفتوحة-1059455202.html

مصدر مطلع على مفاوضات فيينا: القضايا الخلافية مع أمريكا ما زالت مفتوحة

مصدر مطلع على مفاوضات فيينا: القضايا الخلافية مع أمريكا ما زالت مفتوحة

قال مصدر مطلع على مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة "4+1" إن القضايا الخلافية بين إيران والولايات المتحدة ما زالت مفتوحة. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T15:40+0000

2022-03-04T15:40+0000

2022-03-04T15:40+0000

العالم

أخبار إيران

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وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه "لن يكون هنالك أي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء" في إشارة إلى تصريحات تفيد باقتراب نهاية المفاوضات.وكان رئيسا الوفدين الروسي والفرنسي قد لمحا إلى قرب انتهاء المفاوضات حيث كتب رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر: ماراثون طويل ومضن، انتهى الآن تقريبا.وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه سيزور إيران غدا السبت، في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غروسي، اليوم الجمعة، تحدث فيه عن التطورات الأخيرة في أوكرانيا.وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه سيزور إيران غدا السبت في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي.

https://arabic.sputniknews.com/20220205/إسرائيل-قلقة-اتفاق-مع-إيران-يبعدها-شهورا-من-قنبلة-نووية-1058078137.html

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