وزارة الداخلية الألمانية تعلن أن هناك معلومات عن نازيين جدد ألمان يقاتلون في أوكرانيا
11:39 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 12:08 GMT 04.03.2022)
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev/
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، أن لديها معلومات عن بعض النازيين الجدد الألمان الذين يقاتلون في أوكرانيا.
برلين - سبوتنيك. نحن بحاجة إلى فصل قضيتين، الأولى هي أن المواطنين الأوكرانيين أو الألمان الأوكرانيين يعودون إلى أوكرانيا، إلى وطنهم، ربما للمشاركة في الدفاع عن بلدهم وفقًا للقانون الألماني، لا يمكن حظر ذلك".
وتابعت: "القضية الأخرى هي أن المتطرفين اليمينيين الألمان قد يرغبون في المشاركة في القتال هناك. في هذا الصدد، لدى الإدارات في مجال الأمن معلومات حول رقم منخفض مكون من رقم واحد، ولا يمكنني إعطاء أرقام دقيقة. هذا أقل بكثير من 10 حالات".
وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنه تم تجهيز دفعات جديدة من الأسلحة لتسليمها إلى أوكرانيا، ولم ترد تفاصيل أخرى عن الأسلحة وكمياتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي ببرلين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر توفير إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا وما تشمله هذه الأسلحة: "يمكنني أن أؤكد أنه يجري إعداد شحنات أخرى للشحن إلى المستودعات، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن [ الألماني]، و لا أستطيع إعطاء مزيد من التفاصيل".
وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي ببرلين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر توفير إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا وما تشمله هذه الأسلحة: "يمكنني أن أؤكد أنه يجري إعداد شحنات أخرى للشحن إلى المستودعات، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن [ الألماني]، و لا أستطيع إعطاء مزيد من التفاصيل".