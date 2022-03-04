https://arabic.sputniknews.com/20220304/وزارة-الداخلية-الألمانية-تعلن-أن-هناك-معلومات-عن-نازيين-جدد-ألمان-يقاتلون-في-أوكرانيا-1059444302.html

وزارة الداخلية الألمانية تعلن أن هناك معلومات عن نازيين جدد ألمان يقاتلون في أوكرانيا

وزارة الداخلية الألمانية تعلن أن هناك معلومات عن نازيين جدد ألمان يقاتلون في أوكرانيا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، أن لديها معلومات عن بعض النازيين الجدد الألمان الذين يقاتلون في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T11:39+0000

2022-03-04T11:39+0000

2022-03-04T12:08+0000

تغطية أحداث دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059303813_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_6685daf17cda30e7f9f5eab21091992c.jpg

برلين - سبوتنيك. نحن بحاجة إلى فصل قضيتين، الأولى هي أن المواطنين الأوكرانيين أو الألمان الأوكرانيين يعودون إلى أوكرانيا، إلى وطنهم، ربما للمشاركة في الدفاع عن بلدهم وفقًا للقانون الألماني، لا يمكن حظر ذلك".وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنه تم تجهيز دفعات جديدة من الأسلحة لتسليمها إلى أوكرانيا، ولم ترد تفاصيل أخرى عن الأسلحة وكمياتها.وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي ببرلين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر توفير إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا وما تشمله هذه الأسلحة: "يمكنني أن أؤكد أنه يجري إعداد شحنات أخرى للشحن إلى المستودعات، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن [ الألماني]، و لا أستطيع إعطاء مزيد من التفاصيل".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أوكرانيا