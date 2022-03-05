https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-على-قاعدة-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1059500248.html
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:46+0000
2022-03-05T15:46+0000
2022-03-05T15:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "سيطر الجنود الروس على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون. وترك الجيش الأوكراني مواقعه على عجل، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة".ومن بين المعدات التي تم اكتشافها الدبابات الأوكرانية "T-64" و"T-80" وناقلات الجند المدرعة وعربات المشاة القتالية ومركبات الأورال. ويوجد في القاعدة مستودع للذخيرة فيه ألغام وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقذائف هاون وأكثر من 4.5 ألف طن من الذخيرة في المجموع.تم تخزين بعض الأسلحة في الشارع، لا سيما صواريخ وأنظمة إطلاق متعددة وذخائر هاون وقذائف شديدة الانفجار.وفقًا للوزارة، من المفترض أن وحدات مختلفة تم تدريبها هنا، المارينز وخبراء المتفجرات ورجال الإشارة والناقلات ورجال المدفعية. يمكن استيعاب حوالي أربعة آلاف شخص في القاعدة.وقالت الوزارة: "في الوقت الحالي، يواصل خبراء الألغام الروس تفتيش المنطقة للتحييد خطر الألغام. وسيتم إرسال المعدات والأسلحة بعد التحقق إلى قاعدة تخزين خاصة".
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون
15:46 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 15:56 GMT 05.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان الوزارة: "سيطر الجنود الروس على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون. وترك الجيش الأوكراني مواقعه على عجل، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة".
ومن بين المعدات التي تم اكتشافها الدبابات الأوكرانية "T-64" و"T-80" وناقلات الجند المدرعة وعربات المشاة القتالية ومركبات الأورال. ويوجد في القاعدة مستودع للذخيرة فيه ألغام وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقذائف هاون وأكثر من 4.5 ألف طن من الذخيرة في المجموع.
تم تخزين بعض الأسلحة في الشارع، لا سيما صواريخ وأنظمة إطلاق متعددة وذخائر هاون وقذائف شديدة الانفجار.
وفقًا للوزارة، من المفترض أن وحدات مختلفة تم تدريبها هنا، المارينز وخبراء المتفجرات ورجال الإشارة والناقلات ورجال المدفعية. يمكن استيعاب حوالي أربعة آلاف شخص في القاعدة.
وقالت الوزارة: "في الوقت الحالي، يواصل خبراء الألغام الروس تفتيش المنطقة للتحييد خطر الألغام. وسيتم إرسال المعدات والأسلحة بعد التحقق إلى قاعدة تخزين خاصة".