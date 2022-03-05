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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-على-قاعدة-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1059500248.html
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:46+0000
2022-03-05T15:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "سيطر الجنود الروس على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون. وترك الجيش الأوكراني مواقعه على عجل، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة".ومن بين المعدات التي تم اكتشافها الدبابات الأوكرانية "T-64" و"T-80" وناقلات الجند المدرعة وعربات المشاة القتالية ومركبات الأورال. ويوجد في القاعدة مستودع للذخيرة فيه ألغام وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقذائف هاون وأكثر من 4.5 ألف طن من الذخيرة في المجموع.تم تخزين بعض الأسلحة في الشارع، لا سيما صواريخ وأنظمة إطلاق متعددة وذخائر هاون وقذائف شديدة الانفجار.وفقًا للوزارة، من المفترض أن وحدات مختلفة تم تدريبها هنا، المارينز وخبراء المتفجرات ورجال الإشارة والناقلات ورجال المدفعية. يمكن استيعاب حوالي أربعة آلاف شخص في القاعدة.وقالت الوزارة: "في الوقت الحالي، يواصل خبراء الألغام الروس تفتيش المنطقة للتحييد خطر الألغام. وسيتم إرسال المعدات والأسلحة بعد التحقق إلى قاعدة تخزين خاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-تعلن-عدم-وصول-أي-من-اللاجئين-من-ماريوبول-وفولنافاخا-إلى-الممرات-الإنسانية--1059485491.html
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الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون

15:46 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 15:56 GMT 05.03.2022)
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان الوزارة: "سيطر الجنود الروس على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون. وترك الجيش الأوكراني مواقعه على عجل، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة".
ومن بين المعدات التي تم اكتشافها الدبابات الأوكرانية "T-64" و"T-80" وناقلات الجند المدرعة وعربات المشاة القتالية ومركبات الأورال. ويوجد في القاعدة مستودع للذخيرة فيه ألغام وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقذائف هاون وأكثر من 4.5 ألف طن من الذخيرة في المجموع.
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
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11:38 GMT
تم تخزين بعض الأسلحة في الشارع، لا سيما صواريخ وأنظمة إطلاق متعددة وذخائر هاون وقذائف شديدة الانفجار.
وفقًا للوزارة، من المفترض أن وحدات مختلفة تم تدريبها هنا، المارينز وخبراء المتفجرات ورجال الإشارة والناقلات ورجال المدفعية. يمكن استيعاب حوالي أربعة آلاف شخص في القاعدة.
وقالت الوزارة: "في الوقت الحالي، يواصل خبراء الألغام الروس تفتيش المنطقة للتحييد خطر الألغام. وسيتم إرسال المعدات والأسلحة بعد التحقق إلى قاعدة تخزين خاصة".
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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