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https://arabic.sputniknews.com/20220305/العقوبات-الاقتصادية-على-روسيا-تهدد-الشرق-الأوسط-بمجاعة-1059494420.html
العقوبات الاقتصادية على روسيا تهدد الشرق الأوسط بمجاعة
العقوبات الاقتصادية على روسيا تهدد الشرق الأوسط بمجاعة
تشهد الأسواق العالمية تحولات كبيرة وتضخم ملحوظ خاصة في أسواق الطاقة بعد أن فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا لبدءها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هذه... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:31+0000
2022-03-05T14:31+0000
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العقوبات الاقتصادية على روسيا تهدد الشرق الأوسط بمجاعة
العقوبات الاقتصادية على روسيا تهدد الشرق الأوسط بمجاعة
فمثلا لأوروبا فان 40% من الاستهلاك هو من موارد الطاقة الروسية التي تصلها بأسعار منخفضة يمكن أن تتضاعف اسعار هذه المحروقات من مصادر أخرى، وربما لن تستطيع سد كل الكمية المطلوبة وهذا سينعكس على المستهلك بالإضافة إلى أن السوق الروسية هي سوق لتصريف البضائع الأوروبية، فهل سيمضي الغرب في إطلاق الرصاصة على قدمه من أجل كما يقول إضعاف الاقتصاد الروسي؟ وماذا عن أسواق الشرق الأوسط؟ وأين هو الدور الصيني؟يقول الخبير الاقتصادي برفيسور جاسم عجاقة: " ان اسواق الشرق الأوسط ستكون المتضرر الأكبر فارتفاع أسعار النفط المفرط سيؤدي إلى تضخم كبير بالإضافة إلى أن الشرق الأوسط يعتمد بشكل مباشر على القمح والزيوت الروسية والأوكرانية، هذا بحد ذاته يمكن أن يشكل تهديدت بمجاعة في منطقة الشرق الأوسط".
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لينا المتني
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لينا المتني
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العقوبات الاقتصادية على روسيا تهدد الشرق الأوسط بمجاعة

14:31 GMT 05.03.2022
العقوبات الاقتصادية على روسيا تهدد الشرق الأوسط بمجاعة
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لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
كل المواضيع
تشهد الأسواق العالمية تحولات كبيرة وتضخم ملحوظ خاصة في أسواق الطاقة بعد أن فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا لبدءها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هذه العقوبات وهذا التصعيد غير المسبوق على الفضاء الاقتصادي الروسي سيرتد حسب مراقبين وخبراء اقتصاديين بتداعياته على اقتصادات تلك الدول.
فمثلا لأوروبا فان 40% من الاستهلاك هو من موارد الطاقة الروسية التي تصلها بأسعار منخفضة يمكن أن تتضاعف اسعار هذه المحروقات من مصادر أخرى، وربما لن تستطيع سد كل الكمية المطلوبة وهذا سينعكس على المستهلك بالإضافة إلى أن السوق الروسية هي سوق لتصريف البضائع الأوروبية، فهل سيمضي الغرب في إطلاق الرصاصة على قدمه من أجل كما يقول إضعاف الاقتصاد الروسي؟ وماذا عن أسواق الشرق الأوسط؟ وأين هو الدور الصيني؟
يقول الخبير الاقتصادي برفيسور جاسم عجاقة: " ان اسواق الشرق الأوسط ستكون المتضرر الأكبر فارتفاع أسعار النفط المفرط سيؤدي إلى تضخم كبير بالإضافة إلى أن الشرق الأوسط يعتمد بشكل مباشر على القمح والزيوت الروسية والأوكرانية، هذا بحد ذاته يمكن أن يشكل تهديدت بمجاعة في منطقة الشرق الأوسط".
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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