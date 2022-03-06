https://arabic.sputniknews.com/20220306/أردوغان-يجري-محادثات-مع-بوتين-بشأن-أوكرانيا-1059526558.html
أردوغان يجري محادثات مع بوتين بشأن أوكرانيا
أردوغان يجري محادثات مع بوتين بشأن أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:18+0000
2022-03-06T10:18+0000
2022-03-06T10:18+0000
العالم
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وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التركية، أن الرئيس التركي أردوغان قام بمحادثة هاتفية مع نظيره الروسي.وأشارت القناة إلى أن المحادثات بين الرئيسين تتعلق بالوضع في أوكرانيا وسبل حل الأزمة بشكل دبلوماسي، مع استعداد تركيا تنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني على أرضها.وكانت قد كشفت الرئاسة التركية في وقت سابق، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري اتصالا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسيقترح "إجراء لقاء بين روسيا وأوكرانيا في تركيا". وأكد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، في لقاء خاص مع قناة "إن تي في" التركية، على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممر إنساني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أردوغان يجري محادثات مع بوتين بشأن أوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.
وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التركية، أن الرئيس التركي أردوغان قام بمحادثة هاتفية مع نظيره الروسي.
وأشارت القناة إلى أن المحادثات بين الرئيسين تتعلق بالوضع في أوكرانيا وسبل حل الأزمة بشكل دبلوماسي، مع استعداد تركيا تنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني على أرضها.
وكانت قد كشفت الرئاسة التركية
في وقت سابق، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري اتصالا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسيقترح "إجراء لقاء بين روسيا وأوكرانيا في تركيا".
وأكد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، في لقاء خاص مع قناة "إن تي في" التركية، على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممر إنساني.