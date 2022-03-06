https://arabic.sputniknews.com/20220306/أمريكان-إكسبريس-توقف-عملياتها-في-روسيا-وبيلاروس-1059551625.html
أمريكان إكسبريس توقف عملياتها في روسيا وبيلاروس
أمريكان إكسبريس توقف عملياتها في روسيا وبيلاروس
أعلنت شركة أمريكان إكسبريس، اليوم الأحد، وقف عملياتها في روسيا وبيلاروس. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T19:02+0000
2022-03-06T19:02+0000
2022-03-06T19:02+0000
روسيا
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وتنضم الشركة إلى عدد من المؤسسات التي أوقفت أعمالها في روسيا، بسبب ما يحدث في أوكرانيا، حسب وكالة "رويترز"وأكدت الشركة أن بطاقاتها التي تصدر عالميا، لن تعمل في روسيا بعد الآن، كما أن البطاقات الصادرة من بنوك روسيا لن تعمل على شبكة أمريكا إكسبريس خارج روسيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أمريكان إكسبريس توقف عملياتها في روسيا وبيلاروس
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أعلنت شركة أمريكان إكسبريس، اليوم الأحد، وقف عملياتها في روسيا وبيلاروس.
وتنضم الشركة إلى عدد من المؤسسات التي أوقفت أعمالها في روسيا، بسبب ما يحدث في أوكرانيا، حسب وكالة "رويترز"
وأكدت الشركة أن بطاقاتها التي تصدر عالميا، لن تعمل في روسيا بعد الآن، كما أن البطاقات الصادرة من بنوك روسيا لن تعمل على شبكة أمريكا إكسبريس خارج روسيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.