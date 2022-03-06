https://arabic.sputniknews.com/20220306/إحصاء-رسمي-2034-أوكرانيا-وصلوا-إلى-إسرائيل-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-1059529033.html
إحصاء رسمي... 2034 أوكرانيا وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية
إحصاء رسمي... 2034 أوكرانيا وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية
كشف إحصاء رسمي إسرائيلي أن 2034 مواطنا أوكرانيا وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل أقل من أسبوعين. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:08+0000
2022-03-06T11:08+0000
2022-03-06T11:08+0000
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القدس – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية اليوم الأحد، فقد تم "منع 112 منهم من الدخول إلى إسرائيل لأسباب مختلفة".وقالت سلطة السكان والهجرة، إن "السلطات الإسرائيلية سمحت منذ 24 شباط/فبراير الماضي بدخول مجموعات من الأوكرانيين إلى أراضيها، إلى جانب استقدام العشرات من اليهود من أوكرانيا".وأضافت أنه "تم إقرار إجراءات جديدة بخصوص الأوكرانيين".من جانبها، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أن "جميع الأوكرانيين سيدخلون إلى إسرائيل من دون مانع، إذا دعاهم إسرائيلي، حيث سيوقع على تعهد بألا يستقروا في البلاد وعليه إيداع كفالة".أوضحت أنه "في حالة عدم وجود دعوة فإنهم سيدخلون كسياح، بشرط ألا يكون هناك اشتباه بأنهم سيستقرون في إسرائيل".وتواصل مختلف الوزارات الحكومية والجيش الإسرائيلي والوكالة اليهودية والهيئات الأخرى العمل لاستيعاب موجة الهجرة من أوكرانيا.كما وضعت "خطة طوارئ" مفصلة لاستقدام مجموعات من اليهود، علما أن تعداد الجالية اليهودية في أوكرانيا 200 ألف نسمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/صحيفة-تنشر-تفاصيل-استعداد-إسرائيل-لاستيعاب-اللاجئين-اليهود-من-أوكرانيا-1059461089.html
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إسرائيل, أخبار أوكرانيا, العالم
إحصاء رسمي... 2034 أوكرانيا وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية
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كشف إحصاء رسمي إسرائيلي أن 2034 مواطنا أوكرانيا وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل أقل من أسبوعين.
القدس – سبوتنيك
. وبحسب بيان صادر عن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية اليوم الأحد، فقد تم "منع 112 منهم من الدخول إلى إسرائيل لأسباب مختلفة".
وقالت سلطة السكان والهجرة، إن "السلطات الإسرائيلية سمحت منذ 24 شباط/فبراير الماضي بدخول مجموعات من الأوكرانيين إلى أراضيها، إلى جانب استقدام العشرات من اليهود من أوكرانيا".
وأضافت أنه "تم إقرار إجراءات جديدة بخصوص الأوكرانيين".
من جانبها، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أن "جميع الأوكرانيين سيدخلون إلى إسرائيل
من دون مانع، إذا دعاهم إسرائيلي، حيث سيوقع على تعهد بألا يستقروا في البلاد وعليه إيداع كفالة".
أوضحت أنه "في حالة عدم وجود دعوة فإنهم سيدخلون كسياح، بشرط ألا يكون هناك اشتباه بأنهم سيستقرون في إسرائيل".
وتواصل مختلف الوزارات الحكومية والجيش الإسرائيلي والوكالة اليهودية والهيئات الأخرى العمل لاستيعاب موجة الهجرة من أوكرانيا.
كما وضعت "خطة طوارئ" مفصلة لاستقدام مجموعات من اليهود، علما أن تعداد الجالية اليهودية في أوكرانيا
200 ألف نسمة.