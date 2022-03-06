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إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا في أبو ديس
إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا في أبو ديس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مقتل طفل فلسطيني برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس . 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:06+0000
2022-03-06T21:06+0000
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وقالت الصحة على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الطفل "آمن نافز جفال (16 عاما) قتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس".وأوضحت أن آمن كان قد أصيب خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي البلدة، مضيفة "منع الجنود مركبة الإسعاف من الوصول إليه، وأطلقوا صوبها قنابل الغاز بكثافة ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "قبل وقت قصير وخلال عملية لمقاتلي الجيش بالقرب من قرية أبو ديس في منطقة لواء بنيامين الإقليمي، رصد المقاتلون اثنين من المشتبه بهم ألقيا زجاجات حارقة على موقع عسكري في المنطقة".وأضاف " أطلق المقاتلون النار على أحد المشتبه بهم وأصابوه، فيما بعد توفي المشتبه به متأثرا بجراحه. وهرب المشتبه به الآخر".وصباح اليوم الأحد، قتلت الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا (19 عاما)، قالت إنه طعن اثنين من عناصرها وأصابهما بجروح متوسطة وطفيفة وسط مدينة القدس الشرقية.وحذر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف من "اشتعال" المنطقة طوال الفترة المقبلة والتي تشمل بما في ذلك شهر رمضان.
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آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل

إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا في أبو ديس

21:06 GMT 06.03.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مقتل طفل فلسطيني برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس .
وقالت الصحة على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الطفل "آمن نافز جفال (16 عاما) قتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس".
وأوضحت أن آمن كان قد أصيب خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي البلدة، مضيفة "منع الجنود مركبة الإسعاف من الوصول إليه، وأطلقوا صوبها قنابل الغاز بكثافة ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "قبل وقت قصير وخلال عملية لمقاتلي الجيش بالقرب من قرية أبو ديس في منطقة لواء بنيامين الإقليمي، رصد المقاتلون اثنين من المشتبه بهم ألقيا زجاجات حارقة على موقع عسكري في المنطقة".
وأضاف " أطلق المقاتلون النار على أحد المشتبه بهم وأصابوه، فيما بعد توفي المشتبه به متأثرا بجراحه. وهرب المشتبه به الآخر".
وصباح اليوم الأحد، قتلت الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا (19 عاما)، قالت إنه طعن اثنين من عناصرها وأصابهما بجروح متوسطة وطفيفة وسط مدينة القدس الشرقية.
وحذر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف من "اشتعال" المنطقة طوال الفترة المقبلة والتي تشمل بما في ذلك شهر رمضان.
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