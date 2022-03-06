https://arabic.sputniknews.com/20220306/إصابة-ليلى-علوي-أثناء-تصوير-مسلسل-وتنصح-جمهورها-بعدم-مشاهدة-فيديو-الإصابة-1059554541.html
إصابة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسل وتنصح جمهورها بعدم مشاهدة فيديو الإصابة
إصابة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسل وتنصح جمهورها بعدم مشاهدة فيديو الإصابة
كشفت الممثلة المصرية ليلى علوي إصابتها بجرح في يدها أثناء تصويرها مسلسل"دنيا تانية" المقرر عرضه رمضان المقبل. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T20:29+0000
2022-03-06T20:29+0000
2022-03-06T20:29+0000
مصر
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ونشرت الممثلة المصرية عبر حسابها على إنستغرام، مقطعا مصورا وعلقت عليه: "شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت أطمنكم.. الحمدلله.. امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل (دنيا تانية)، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل ٩ غرز، ورجعت للتصوير بعدها على طول".وتابعت: "تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة.. ادعولنا نكمل على خير".ومسلسل "دنيا تانية" سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، ومن إخراج أحمد عبدالعال، وبطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وأشرف زكي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار الفنانين في مصر
إصابة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسل وتنصح جمهورها بعدم مشاهدة فيديو الإصابة
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كشفت الممثلة المصرية ليلى علوي إصابتها بجرح في يدها أثناء تصويرها مسلسل"دنيا تانية" المقرر عرضه رمضان المقبل.
ونشرت الممثلة المصرية عبر حسابها على إنستغرام
، مقطعا مصورا وعلقت عليه: "شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت أطمنكم.. الحمدلله.. امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل (دنيا تانية)، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل ٩ غرز، ورجعت للتصوير بعدها على طول".
وتابعت: "تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة.. ادعولنا نكمل على خير".
ومسلسل "دنيا تانية" سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، ومن إخراج أحمد عبدالعال، وبطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وأشرف زكي.