https://arabic.sputniknews.com/20220306/استطلاع-46-من-الأردنيين-يرون-إسرائيل-أكبر-تهديد-للوطن-العربي-1059529175.html
استطلاع: 46% من الأردنيين يرون إسرائيل أكبر تهديد للوطن العربي
استطلاع: 46% من الأردنيين يرون إسرائيل أكبر تهديد للوطن العربي
كشف استطلاع للرأي أن نصف المواطنين الأردنيين تقريبا يرون أن إسرائيل هي أكبر تهديد للوطن العربي. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:14+0000
2022-03-06T11:14+0000
2022-03-06T11:14+0000
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1046961501_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca21137cbc6213af6ab6ca3098eaeca8.jpg
وأظهر الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) تعتبر القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة سياسية بالشرق الأوسط وبحاجة إلى حل.ووفقا للاستطلاع، فإن 12% من الأردنيين يعتقدون أن الأزمة السورية هي أهم مشكلة سياسية وتحتاج إلى حل، بحسب موقع "عمون".واعتبر 46% من الأردنيين الذين تم استطلاع أرائهم أن إسرائيل هي أكبر تهديد للوطن العربي يليها الولايات المتحدة وإيران بنسبة 10% لكل منهما.ورأى 48% من الأردنيين أن إسرائيل هي أكبر مسؤول عن التوتر في الشرق الأوسط، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11%، ثم إيران 10%.وكشف الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي أن ربع الأردنيين فقط هم من يهتمون بالسياسة، وأن ثلث المهتمين يتابعون أخبارها المتعلقة بالأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الأردن-يمنح-أسر-وأقارب-الجالية-الأوكرانية-إقامات-مؤقتة-1059518963.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1046961501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_847d02e6dba1f5ab5612464677092f0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم
استطلاع: 46% من الأردنيين يرون إسرائيل أكبر تهديد للوطن العربي
تابعنا عبر
كشف استطلاع للرأي أن نصف المواطنين الأردنيين تقريبا يرون أن إسرائيل هي أكبر تهديد للوطن العربي.
وأظهر الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) تعتبر القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة سياسية بالشرق الأوسط وبحاجة إلى حل.
ووفقا للاستطلاع، فإن 12% من الأردنيين يعتقدون أن الأزمة السورية هي أهم مشكلة سياسية وتحتاج إلى حل، بحسب موقع "عمون"
.
واعتبر 46% من الأردنيين الذين تم استطلاع أرائهم أن إسرائيل هي أكبر تهديد للوطن العربي يليها الولايات المتحدة وإيران بنسبة 10% لكل منهما.
ورأى 48% من الأردنيين أن إسرائيل هي أكبر مسؤول عن التوتر في الشرق الأوسط، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11%، ثم إيران 10%.
وكشف الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي أن ربع الأردنيين فقط هم من يهتمون بالسياسة، وأن ثلث المهتمين يتابعون أخبارها المتعلقة بالأردن.