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https://arabic.sputniknews.com/20220306/استطلاع-46-من-الأردنيين-يرون-إسرائيل-أكبر-تهديد-للوطن-العربي-1059529175.html
استطلاع: 46% من الأردنيين يرون إسرائيل أكبر تهديد للوطن العربي
استطلاع: 46% من الأردنيين يرون إسرائيل أكبر تهديد للوطن العربي
كشف استطلاع للرأي أن نصف المواطنين الأردنيين تقريبا يرون أن إسرائيل هي أكبر تهديد للوطن العربي. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:14+0000
2022-03-06T11:14+0000
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
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وأظهر الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) تعتبر القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة سياسية بالشرق الأوسط وبحاجة إلى حل.ووفقا للاستطلاع، فإن 12% من الأردنيين يعتقدون أن الأزمة السورية هي أهم مشكلة سياسية وتحتاج إلى حل، بحسب موقع "عمون".واعتبر 46% من الأردنيين الذين تم استطلاع أرائهم أن إسرائيل هي أكبر تهديد للوطن العربي يليها الولايات المتحدة وإيران بنسبة 10% لكل منهما.ورأى 48% من الأردنيين أن إسرائيل هي أكبر مسؤول عن التوتر في الشرق الأوسط، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11%، ثم إيران 10%.وكشف الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي أن ربع الأردنيين فقط هم من يهتمون بالسياسة، وأن ثلث المهتمين يتابعون أخبارها المتعلقة بالأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الأردن-يمنح-أسر-وأقارب-الجالية-الأوكرانية-إقامات-مؤقتة-1059518963.html
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم

استطلاع: 46% من الأردنيين يرون إسرائيل أكبر تهديد للوطن العربي

11:14 GMT 06.03.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDكورونا في الأردن
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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كشف استطلاع للرأي أن نصف المواطنين الأردنيين تقريبا يرون أن إسرائيل هي أكبر تهديد للوطن العربي.
وأظهر الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) تعتبر القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة سياسية بالشرق الأوسط وبحاجة إلى حل.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
الأردن يمنح أسر وأقارب الجالية الأوكرانية إقامات مؤقتة
06:41 GMT
ووفقا للاستطلاع، فإن 12% من الأردنيين يعتقدون أن الأزمة السورية هي أهم مشكلة سياسية وتحتاج إلى حل، بحسب موقع "عمون".
واعتبر 46% من الأردنيين الذين تم استطلاع أرائهم أن إسرائيل هي أكبر تهديد للوطن العربي يليها الولايات المتحدة وإيران بنسبة 10% لكل منهما.
ورأى 48% من الأردنيين أن إسرائيل هي أكبر مسؤول عن التوتر في الشرق الأوسط، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11%، ثم إيران 10%.
وكشف الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي أن ربع الأردنيين فقط هم من يهتمون بالسياسة، وأن ثلث المهتمين يتابعون أخبارها المتعلقة بالأردن.
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