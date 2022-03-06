https://arabic.sputniknews.com/20220306/الأمم-المتحدة-15-مليون-لاجئ-أوكراني-عبروا-للدول-المجاورة-1059526278.html
الأمم المتحدة: 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا للدول المجاورة
الأمم المتحدة: 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا للدول المجاورة
كشف المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا الحدود إلى الدول المجاورة خلال 10 أيام. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:14+0000
2022-03-06T10:14+0000
2022-03-06T10:14+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495303_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_cea1707aeafcbbd212657730034b3d08.jpg
جاء ذلك في تغريدة للمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد.وقال غراني: "عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام".وأوضح أن هذه "هي أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495303_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ff946dd0b46f227b86bee3a2285be626.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة: 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا للدول المجاورة
تابعنا عبر
كشف المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا الحدود إلى الدول المجاورة خلال 10 أيام.
جاء ذلك في تغريدة للمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد.
وقال غراني: "عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام".
وأوضح أن هذه "هي أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.