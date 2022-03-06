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الأمم المتحدة: 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا للدول المجاورة
الأمم المتحدة: 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا للدول المجاورة
كشف المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا الحدود إلى الدول المجاورة خلال 10 أيام. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:14+0000
2022-03-06T10:14+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك في تغريدة للمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد.وقال غراني: "عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام".وأوضح أن هذه "هي أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا

الأمم المتحدة: 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا للدول المجاورة

10:14 GMT 06.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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كشف المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا الحدود إلى الدول المجاورة خلال 10 أيام.
جاء ذلك في تغريدة للمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد.
وقال غراني: "عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام".
وأوضح أن هذه "هي أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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